Іспанія посилила умови в'їзду для українських туристів

Іспанія виключила Україну з переліку країн, на резидентів яких не поширюються загальні обмеження щодо в’їзду до цієї країни. Таким чином, з 22 листопада 2021 року потрапити до Іспанії зможуть лише повністю вакциновані від коронавірусу туристи з України.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Іспанії.

Відповідно до оновлених правил, в’їзд до Іспанії дозволятиметься громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19 вакциною, що визнана Всесвітньою організацією охорони здоров’я (тобто (Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm) або Європейським агентством лікарських засобів (Comirnaty/BionTech/Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna).

Від дня отримання останньої дози вакцини має минути 14 днів.

Зазначене правило поширюється на осіб віком від 12 років та більше. Діти віком до 12 років можуть в’їжджати без довідки про вакцинацію у супроводі батьків, які мають сертифікат про вакцинацію.

Також українці (зокрема діти), які подорожують до Іспанії, повинні заповнити формуляр санітарного контролю (на порталі МОЗ Іспанії або отримати QR-код у додатку Spain Travel Health-SpTH, який перевіряють перевізники перед посадкою й після в'їзду до країни).

Усі пасажири, які прибувають до Іспанії повітряним або морським транспортом, у тому числі з метою транзиту до інших країн, мають завчасно заповнити формуляр санітарного контролю (на порталі МОЗ Іспанії або завантаживши мобільний додаток Spain Travel Health на телефон) та отримати QR-код, який перевіряють перевізники перед посадкою й після в'їзду до країни.

Крім того, Іспанія дозволила в'їзд для невакцинованих осіб (за умови надання довідки про негативний результат тестування на COVID-19), якщо причина відвідання країни належить до пункту "суттєві подорожі".

Нагадаємо, попри виключення України із "зеленого" списку, відкритими для вакцинованих українців залишаються більшість країн Європи.