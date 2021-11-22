Експрезиденту Вірменії Саргсяну висунули звинувачення у корупції

Щодо нього обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Антикорупційний комітет Вірменії висунув колишньому президенту Сержу Саргсяну обвинувачення в отриманні хабара, йому обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Про це заявила речниця комітету Марина Оганджанян, передає “Інтерфакс-Україна”.

"У рамках кримінальної справи, що розслідується в Антикорупційному комітеті, Сержу Саргсяну пред'явлено звинувачення", - сказала Оганджанян.

За її словами, щодо Саргсяна обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Адвокат Саргсяна Амрам Макінян повідомив, що сьогодні Антикорупційний комітет Вірменії викликав колишнього президента республіки на допит як обвинувачений у справі про отримання хабара в період перебування на посаді президента від підприємниці Сільви Акопян. За словами адвоката, Саргсяна допитували у цій справі два роки тому як свідок.

Нагадаємо, Серж Саргсян був президентом Вірменії з 19 лютого 2008 року по 9 квітня 2018 року.

Після вжитих у Вірменії в 2015 році конституційних реформ країна перейшла на парламентську форму правління.

У квітні 2018 року десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці Єревана, протестуючи проти призначення Саргсяна на пост прем'єр-міністра. Після цього Серж Саргсян подав у відставку.

У березні 2019 року Служба національної безпеки Вірменії висунула звинувачення братові Сержа Саргсяна за підозрою у великому шахрайстві.