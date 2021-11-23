Лавров анонсував перемовини Путіна з Байденом щодо України
Лавров анонсував перемовини Путіна з Байденом щодо України
Російський адмірал заявив, що "Курськ" потонув після зіткнення з підводним човном НАТО
Російський адмірал заявив, що "Курськ" потонув після зіткнення з підводним човном НАТО
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Янукович написав звернення до України з закликом проголосити нейтралітет
Янукович написав звернення до України з закликом проголосити нейтралітет
Франція попередила Росію про "надзвичайно серйозні наслідки" у разі вторгнення в Україну
Франція попередила Росію про "надзвичайно серйозні наслідки" у разі вторгнення в Україну
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
«Болгарський Додон»: чому Румен Радев говорить про російський Крим
«Болгарський Додон»: чому Румен Радев говорить про російський Крим
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
ГоловнаСвіт

У президента Болгарії пояснили його позицію щодо Криму

З юридичної точки зору Крим належить Україні, однак "наразі" контролюється Росією.

У президента Болгарії пояснили його позицію щодо Криму
Румен Радев
Фото: EPA/UPG

Російська анексія Криму є порушенням міжнародного права, і це чітка позиція Болгарії в усіх міжнародних організаціях.

Так пресслужба президента Болгарії Румена Радева прокоментувала його заяву про "російський Крим", повідомляє BGNES.

"З юридичної точки зору Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про підтримку її суверенітету та територіальної цілісності. Водночас, як підкреслив президент Румен Радєв у передвиборних дебатах, "наразі" Крим контролюється Росією, і цілком зрозуміло, що силою цю проблему вирішити не можна", – сказано у повідомленні.

У пресслужбі зауважили, що Радев неодноразово висловлював стурбованість "цією фактичною ситуацією, яка призводить до напруженості в міжнародних відносинах і особливо в Чорноморському регіоні, що має пряме відношення до безпеки Болгарії та її союзників".

Нагадаємо, минлого тижня Радев на телевізійних дебатах перед другим туром президентських виборів заявив, що Крим наразі належить Росії, а санкції проти Москви - неефективні.

Після таких заяв Родева у МЗС України викликали посла Болгарії в Україні Костадіна Коджабашева.

Згодом президент Болгарії пояснив свої слова про Крим, заявивши, що в них "немає жодної драми". При цьому Радев ще раз заявив, що "анексія Криму - це порушення міжнародного права", але "зараз Крим належить Росії".

21 листопада в Болгарії відбувся другий тур виборів президента. Румена Радева, якого підтримували опозиційна партія "Продовжуємо зміни" та ще кілька політичних сил, переобрали на другий термін.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також