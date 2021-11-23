У президента Болгарії пояснили його позицію щодо Криму

Російська анексія Криму є порушенням міжнародного права, і це чітка позиція Болгарії в усіх міжнародних організаціях.

Так пресслужба президента Болгарії Румена Радева прокоментувала його заяву про "російський Крим", повідомляє BGNES.

"З юридичної точки зору Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про підтримку її суверенітету та територіальної цілісності. Водночас, як підкреслив президент Румен Радєв у передвиборних дебатах, "наразі" Крим контролюється Росією, і цілком зрозуміло, що силою цю проблему вирішити не можна", – сказано у повідомленні.

У пресслужбі зауважили, що Радев неодноразово висловлював стурбованість "цією фактичною ситуацією, яка призводить до напруженості в міжнародних відносинах і особливо в Чорноморському регіоні, що має пряме відношення до безпеки Болгарії та її союзників".

Нагадаємо, минлого тижня Радев на телевізійних дебатах перед другим туром президентських виборів заявив, що Крим наразі належить Росії, а санкції проти Москви - неефективні.

Після таких заяв Родева у МЗС України викликали посла Болгарії в Україні Костадіна Коджабашева.

Згодом президент Болгарії пояснив свої слова про Крим, заявивши, що в них "немає жодної драми". При цьому Радев ще раз заявив, що "анексія Криму - це порушення міжнародного права", але "зараз Крим належить Росії".

21 листопада в Болгарії відбувся другий тур виборів президента. Румена Радева, якого підтримували опозиційна партія "Продовжуємо зміни" та ще кілька політичних сил, переобрали на другий термін.