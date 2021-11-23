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США думають над наданням додаткової зброї Україні включно з Javelin через побоювання нападу РФ, – CNN

Також як варіант розглядають відправлення в Україні вертольотів Мі-17, які раніше Штати закупили в Росії для Афганістану. 

США думають над наданням додаткової зброї Україні включно з Javelin через побоювання нападу РФ, – CNN
Фото: wikimedia.org

Адміністрація президента США Джо Байдена зважує рішення про надсилання військових радників та нового обладнання включно зі зброєю в Україну на тлі нарощування Росією сил на кордонах. 

Офіційні особи в Штатах готують союзників до можливості ще одного російського вторгнення, пише CNN з посиланням на джерела. 

За словами співрозмовників, у пакет допомоги з летальною зброєю можуть входити нові протитанкові ракети Javelin, інші ракети та міномети. Також розглядається як варіант ПЗРК Stinger. Міноборони наполягає на відправку в Україну замість афганістану деякого обладнання, зокрема вертольотів Мі-17.

Ці вертольоти американці купили в Росії для того, щоб потім відправити в Афганістан.

Водночас думки в адміністрації Байдена щодо озброєння розділились – деякі вважають, що передача Україні такої зброї, як Stinger, може розцінюватися Росією як спроба ескалації конфлікту. Штати готові відправити військових радників у європейський регіон, але поки невідомо, чи в саму Україну.

Відставник підполковник Седрік Лейтон прокоментував CNN, що протитанкові ракети Javelin "ефективні проти танків Т-80, які росіяни фактично використовують у своїх зусиллях проти України". Але він додав, що будь-яка додаткова допомога Україні може призвести до "подальшого загострення напруженості" у відносинах з РФ. 

Нагадаємо, на тлі інформації про нарощування російських війск міністр оборони Олексій Резніков під час візиту в США повідомив, що Україна потребує захисту повітряного і морського просторів. Міністр сказав, що Україна разом із закордонними партнерами залучатиме експертів для оцінки потреб Збройних Сил України, щоб отримати те, що потрібно, а не те, що готові віддати. 

Після цього, 21 листопада, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія зібрала близько 92 000 військ і готує новий наступ у січні-лютому. За даними української розвідки, атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через сусідню Білорусь.

У Кремлі заявили, що заяви про підготовку російського вторгнення є маскуванням "агресивних задумів України", а також звинуватили США в "накачуванні України зброєю". 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на російську дезінформацію сказав, що Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі і віддана пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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