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Американські катери Island прибули до України

Вони патрулюватимуть води Азовського та Чорного морів. 

Два катери типу Island 23 листопада прибули з американського міста Балтімор до України. Їх доставили на борту судна Ocean Grand, повідомили в Facebook ВМС Збройних сил України.

Island прибули з США до України
Фото: Facebook ВМС ЗС України
Island прибули з США до України

Далі, вже в супроводі кораблів ВМС, катери, що отримали назву "Фастів" і "Суми", прибудуть до Одеського морського торгівельного порту, пройдуть митний контроль, розвантаження, і будуть відбуксовані до місць базування. 

Island на борту Ocean Grand
Фото: Facebook ВМС ЗС України
Island на борту Ocean Grand

Ocean Grand з катерами на борту
Фото: ВМС ЗС України
Ocean Grand з катерами на борту

"Ми вдячні американським партнерам за багаторічну незмінну підтримку, надану Україні. Ми високо цінуємо вклад Сполучених Штатів Америки задля стримування збройної агресії Російської Федерації проти України. Надаючи допомогу у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, США на чолі консолідованої світової спільноти захищає демократичні цінності та трансатлантичну безпеку", – повідомив командувач Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа. 

"Фастів" і "Суми" будуть забезпечувати безпеку в акваторіях Чорного та Азовського морів. 

Для служби на Island українські моряки шість тижнів навчалися на верфі Берегової охорони США 

Передача цих катерів відбулася в рамках матеріально-технічної допомоги Сполучених Штатів Америки Україні, яка триває з 2014 року та є внеском американського суспільства у зміцнення морської безпеки України.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков минулого тижня під час візиту до США заявив, що Україна разом із закордонними партнерами залучатиме експертів для оцінки потреб Збройних Сил України. 

"Ключова ідея стосунків – не брати те, що нам готові дати, а отримувати те, що нам дійсно потрібно. Потрібно захисити повітря і море", – зазначив він. 

У травні зʼявилася інформація про те, що Сполучені Штати Америки до кінця року передадуть Україні три катери типу Island. Перші два катери типу Island – P190 "Слов’янськ і P191 "Старобільск" – увійшли до складу Військово-морських сил України в листопаді 2019 року.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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