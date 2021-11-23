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Начальник слідчого управління Харківської області очолив поліцію Сумщини

Наказом голови Нацполіції від 23 листопада Сергій Чиж призначений керівником Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Сергій Чиж
Фото: Facebook
Сергій Чиж

Заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області, начальник слідчого управління Сергій Чиж очолив Головне управління Нацполіції Сумської області.

Про це сам Сергій Чиж написав у Facebook.

"Наказом Голови Національної поліції від 23 листопада 2021 року мене призначено керівником Головного управління Національної поліції в Сумській області. Вдячний Міністру внутрішніх справ та Голові Національної поліції за високу довіру та зобов’язуюсь нести службу в даному регіоні з честю та гідністю", - написав Чиж.

Він також подякував колективу Головного управління Нацполіції в Харківській області, Слідчому управлінню та слідчим, з якими працював останні чотири роки.

Сергій Чиж (1982 р.н.) в органах внутрішніх справ із 2000 року. Служив на різних посадах у міліції на Полтавщині. З листопада 2015 року був заступником начальника ГУ Нацполіції у Полтавській області – начальником слідчого управління. З жовтня 2017 року обіймав аналогічну посаду в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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