Американський конгресмен заявив, що США заступляться за Україну в разі атаки РФ

"Ми розуміємо, що якщо Україна впаде перед Росією, це спричинить ефект доміно в усьому регіоні".

Білий дім має дотриматись зобов’язань перед Києвом і зробити все у своїх силах для того, щоб допомогти Україні в разі нової агресії з боку Росії.

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" заявив Браян Фіцпатрик, республіканський конгресмен, співголова групи підтримки України в Конгресі, який також є членом розвідувального комітету Палати представників.

"Я застерігаю Володимира Путіна та прихильників його режиму: якщо ви думаєте, що є всі умови для удару по Україні, ви глибоко помиляєтесь. Тому що ми заступимось за українців. Адже ми розуміємо, що якщо Україна впаде перед Росією, це спричинить ефект доміно в усьому регіоні. І це те, чого ми не бажаємо допустити”, - сказав Фіцпатрик.

Він закликав Сполучені Штати об’єднати союзників у Європі й дати їм зрозуміти, що Росія зараз представляє загрозу не тільки для України, але і для ЄС.

“Не таємниця, що Володимир Путін вважає розпад СРСР колосальною помилкою. Я думаю, він намагається змінити це і відновити Радянський союз, включаючи Україну, Білорусь та Балтійські країни”, - каже Фіцпатрик.

Нагадаємо, 21 листопада очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія зібрала близько 92 000 військ і готує новий наступ у січні-лютому. За даними української розвідки, атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через сусідню Білорусь.

У Кремлі заявили, що заяви про підготовку російського вторгнення є маскуванням "агресивних задумів України".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на російську дезінформацію сказав, що Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі і віддана пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту.

Інформація про нарощування сил біля України поширювалася в американських ЗМІ ще на самому початку листопада, однак в Україні офіційно її спростовували. Першими про це написали у газеті Washington Post, потім Politico оприлюднило фото російської техніки біля міста Єльня, що в 300 км від українського кордону, згодом Bloomberg оприлюднило попередження США про можливе нове вторгнення Росії.

В Офісі президента тим часом говорили, що інформація про нарощування російських військ не має підтвердження, а секретар РНБО Олексій Данілов назвав дезінформацією повідомлення західних медіа про російські війська біля України.

Зрештою 11 листопада Зеленський визнав, що неподалік українських кордонів стягнуто близько 100 000 російський військових.