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Американський конгресмен заявив, що США заступляться за Україну в разі атаки РФ

"Ми розуміємо, що якщо Україна впаде перед Росією, це спричинить ефект доміно в усьому регіоні".

Американський конгресмен заявив, що США заступляться за Україну в разі атаки РФ
Браян Фіцпатрик
Фото: EPA/UPG

Білий дім має дотриматись зобов’язань перед Києвом і зробити все у своїх силах для того, щоб допомогти Україні в разі нової агресії з боку Росії.

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" заявив Браян Фіцпатрик, республіканський конгресмен, співголова групи підтримки України в Конгресі, який також є членом розвідувального комітету Палати представників.

"Я застерігаю Володимира Путіна та прихильників його режиму: якщо ви думаєте, що є всі умови для удару по Україні, ви глибоко помиляєтесь. Тому що ми заступимось за українців. Адже ми розуміємо, що якщо Україна впаде перед Росією, це спричинить ефект доміно в усьому регіоні. І це те, чого ми не бажаємо допустити”, - сказав Фіцпатрик.

Він закликав Сполучені Штати об’єднати союзників у Європі й дати їм зрозуміти, що Росія зараз представляє загрозу не тільки для України, але і для ЄС.

“Не таємниця, що Володимир Путін вважає розпад СРСР колосальною помилкою. Я думаю, він намагається змінити це і відновити Радянський союз, включаючи Україну, Білорусь та Балтійські країни”, - каже Фіцпатрик.

Нагадаємо, 21 листопада очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія зібрала близько 92 000 військ і готує новий наступ у січні-лютому. За даними української розвідки, атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через сусідню Білорусь.

У Кремлі заявили, що заяви про підготовку російського вторгнення є маскуванням "агресивних задумів України". 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на російську дезінформацію сказав, що Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі і віддана пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту. 

Інформація про нарощування сил біля України поширювалася в американських ЗМІ ще на самому початку листопада, однак в Україні офіційно її спростовували. Першими про це написали у газеті Washington Post, потім Politico оприлюднило фото російської техніки біля міста Єльня, що в 300 км від українського кордону, згодом Bloomberg оприлюднило попередження США про можливе нове вторгнення Росії. 

В Офісі президента тим часом говорили, що інформація про нарощування російських військ не має підтвердження, а секретар РНБО Олексій Данілов назвав дезінформацією повідомлення західних медіа про російські війська біля України. 

Зрештою 11 листопада Зеленський визнав, що неподалік українських кордонів стягнуто близько 100 000 російський військових. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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