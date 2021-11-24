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Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"

На його думку, мільйони українців "побіжать шукати притулок в інших місцях".

Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
Николай Патрушев
Фото: novayagazeta.ru

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев стверджує, що "будь-якої миті в Україні може спалахнути" так, що мільйони українців змушені будуть тікати за кордон.

Про це він заявиву інтерв’ю російському виданню "Аргументи і факти".

"Фактично встановивши свій протекторат в Україні, Захід зруйнував економіку цієї країни, довів суспільство до безправ'я, а окремі верстви населення до злиднів. Будь-якої миті в Україні може спалахнути так, що мільйони українців побіжать шукати притулок в інших місцях", - сказав Патрушев.

Нагадаємо, 21 листопада очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія зібрала близько 92 000 військ і готує новий наступ у січні-лютому. За даними української розвідки, атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через сусідню Білорусь.

У Кремлі заявили, що заяви про підготовку російського вторгнення є маскуванням "агресивних задумів України". 

Республіканський конгресмен, співголова групи підтримки України в Конгресі та член розвідувального комітету Палати представників Браян Фіцпатрик заявив, що Сполучені Штати заступляться за Україну в разі нової агресії з боку Росії.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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