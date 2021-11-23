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Найстаріша людина у світі померла у віці 124 років

Місцева служба охорони здоров’я ще не встановила причину смерті жінки.

Франциска Сузано
Франциска Сузано

Франциска Сузано, яка вважалася найстарішою живою людиною на Філіппінах та, ймовірно, у світі, померла у віці 124 роки.

Про це повідомляє CNN.

Станом на вересень цього року Книга рекордів Гіннеса все ще перевіряла документи, необхідні для того, щоб цю жінку було офіційно оголошено найстарішою живою людиною у світі.

Франциска Сузано, яку ласкаво називали Лола Іска, народилася 11 вересня 1897 року.

Працівник місцевоої служби громадської інформації Джейк Карлайн Гонсалес повідомив CNN, що місцева служба охорони здоров’я ще не встановила причину смерті жінки.

Нагадаємо, у лютому найстарша жителька Європи 116-річна сестра Андре (уродж. Люсіль Рандоне) одужала після перенесеного COVID-19.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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