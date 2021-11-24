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У МЗС РФ заявили, що США провокують Росію на "маленьку войнушку"

"Головна мета США та київського режиму - відволікти увагу від проблем усередині України".

У МЗС РФ заявили, що США провокують Росію на "маленьку войнушку"
Будівля МЗС РФ в Москві
Фото: EPA/UPG

Російський дипломат Костянтин Гаврилов, який очолює делегацію МЗС РФ на переговорах з безпеки та контролю над озброєннями у Відні, заявив, що США провокують Росію на "маленьку войнушку".

Про це він сказав в ефірі "Росії-24", пише агентство ТАСС.

"Мені здається, головна мета США та київського режиму, який зараз не знає, що вже робити, - це хоч якось відволікти увагу від проблем усередині України. А для американців - це розділити Європу та Росію через маленьку війну. Їх не хвилює, які будуть результати. Для цього всі ці маневри та залякування", - сказав дипломат.

Він заявив, що Росія не піддається на такі провокації і робить "все, щоб такого [моменту] не настало".

Нагадаємо, 21 листопада очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія зібрала близько 92 000 військ і готує новий наступ у січні-лютому. За даними української розвідки, атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через сусідню Білорусь.

У Кремлі заявили, що заяви про підготовку російського вторгнення є маскуванням "агресивних задумів України"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на російську дезінформацію сказав, що Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі і віддана пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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