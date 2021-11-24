Вину за кризу поклали на режим Лукашенка, але частково винна й Польща.

Правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила Білорусь і Польщу у взаємному порушенні прав мігрантів.

Такий висновок міститься у доповіді "Здохни тут або вали до Польщі", яку HRW опублікувала в четвер, 24 листопада.

"Білорусь зрежисувала цю ситуацію без урахування праволюдських наслідків, але й Польща несе свою частку відповідальності за надзвичайно тяжке становище людей у прикордонні. Прикордонники кілька днів чи тижнів поспіль ганяють людей туди-сюди в умовах осінніх холодів, при цьому гуманітарна допомога, необхідність якої відчувається гранично гостро, блокується з обох боків", - заявила каже Лідія Гал, старша дослідниця Human Rights Watch у Європі та Центральній Азії.

Ставлення режиму Олександра Лукашенка до людей в прикордонній зоні правозахисники характеризують як нелюдське та принизливе, а в деяких ситуаціях мова йде навіть про тортури, що є порушенням міжнародно-правових зобов'язань Білорусі.

Дії польських прикордонників, які виганяють мігрантів назад на білоруську сторону, у свою чергу порушують право на притулок, яке визнається законодавством Євросоюзу, у тому числі хартією про основні права.

За останніми даними, щонайменше 13 людей померли внаслідок перебування в таких умовах, серед них - однорічний сирійський хлопчик.

Правозахисники вважають, що влада Білорусі та Польщі зобов'язана не допустити нових смертей і має забезпечити регулярний гуманітарний доступ до людей у прикордонній смузі.

Нагадаємо, що міграційна криза пов'язана із тим, що у вересні 2020 року Євросоюз відмовився визнати легітимність перемоги Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі та закликав до проведення нових вільних виборів у Білорусі за спостереження ОБСЄ/БДІПЛ. Остаточно відносини між ЄС і режимом Лукашенка зіпсувалися після примусової посадки літака Ryanair у Мінську для затримання опозиційного блогера.

У відповідь із червня 2021 року білоруський режим почав цілеспрямовано організовувати транзит мігрантів до країн Євросоюзу. Спочатку жертвою обрали Литву, потім - Латвію та Польщу. Ситуація загострилась на початку листопада, коли у прикордонних районах Білорусі застрягли кілька тисяч мігрантів, яких у Польщу не пускають.