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Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору та підтримав територіальну цілісність України - заява

"Український народ подолав жах Голодомору, продемонструвавши свій дух і стійкість, і зрештою створивши вільне та демократичне суспільство".

Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору та підтримав територіальну цілісність України - заява
Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору та висловив підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.

Про це йдеться у заяві президента США, оприлюдненій на сайті Білого дому.

"Кожного листопада ми урочисто вшановуємо та віддаємо шану мільйонам невинних українців, які постраждали та загинули під час Голодомору – "смерті від голоду" – 1932 та 1933 років. Чоловіки, жінки та діти, які втратили життя під час цього голоду, стали жертвами жорстокої політики та цілеспрямованих дій режиму Йосипа Сталіна", - йдеться у заяві. 

Президент США закликав, вшановуючи пам’ять жертв голодомору цього місяця, "знову взяти на себе постійну роботу щодо запобігання подібним трагедіям у майбутньому та підтримки тих, хто сьогодні страждає під ярмом тиранії".

"Український народ подолав жах Голодомору, продемонструвавши свій дух і стійкість, і зрештою створивши вільне та демократичне суспільство. Пам’ятаючи про біль і жертв Голодомору, Сполучені Штати також підтверджують нашу відданість сьогоднішньому народу України та нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - наголосив Байден.

Нагадаємо, що день пам'яті жертв Голодоморів в Україні відзначається 28 листопада.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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