Apple подала до суду на розробника шпигунської програми Pegasus

Компанія Apple подала до суду на ізраїльську NSO Group, звинувативши її у незаконному стеженні за власниками iPhone та інших гаджетів компанії за допомогою шпигунської програми Pegasus.

Про це повідомляється на сайті Apple.

"Організації на кшталт NSO Group, які спонсоруються державою, вкладають мільйони доларів у розробку складних шпигунських технологій, по суті не звітуючи за свою діяльність. Цю практику потрібно міняти", - заявив Крейг Федерігі, старший віце-президент Apple з розробки програмного забезпечення.

Компанія хоче через суд добитися, щоб NSO повністю заборонили використовувати будь-яке програмне забезпечення, послуги чи пристрої Apple.

Нагадаємо, що ізраїльська компанія NSO Group розробила програму Pegasus для стеження за злочинцями та терористами. Але, як з'ясували ЗМІ, влада різних країн використовувала Pegasus, щоб стежити за політиками, правозахисниками та журналістами. У 2021 році ЗМІ отримали список із 50 тисяч телефонних номерів, за якими могли стежити за допомогою Pegasus. Серед них опинилися номери президента Франції Еммануеля Макрона, засновника Telegram Павла Дурова, багатьох західних журналістів.

У вересні Apple випустила термінове оновлення свого програмного забезпечення, щоб закрити дірки, які використовувала Pegasus. Вірус поширювався через повідомлення в iMessage без будь-яких дій зі сторони користувача.