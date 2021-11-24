Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
У Держдумі РФ закликали Україну "пам'ятати про долю Афганістану"
У Держдумі РФ закликали Україну "пам'ятати про долю Афганістану"
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
До начальника Південного регіонального управління ДПСУ прийшли з обшуком, - ЗМІ
До начальника Південного регіонального управління ДПСУ прийшли з обшуком, - ЗМІ
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
​ПриватБанк через газети вручив Коломойському позов на $5,5 млрд
​ПриватБанк через газети вручив Коломойському позов на $5,5 млрд
Зеленський призначив колишнього гендиректора "Запоріжсталі" заступником голови Офісу президента
Зеленський призначив колишнього гендиректора "Запоріжсталі" заступником голови Офісу президента
ГоловнаЕкономікаБізнес

Apple подала до суду на розробника шпигунської програми Pegasus

Компанія вимагає закрити NSO доступ до своїх технологій.

Apple подала до суду на розробника шпигунської програми Pegasus
Фото: hightech.fm

Компанія Apple подала до суду на ізраїльську NSO Group, звинувативши її у незаконному стеженні за власниками iPhone та інших гаджетів компанії за допомогою шпигунської програми Pegasus.

Про це повідомляється на сайті Apple.

"Організації на кшталт NSO Group, які спонсоруються державою, вкладають мільйони доларів у розробку складних шпигунських технологій, по суті не звітуючи за свою діяльність. Цю практику потрібно міняти", - заявив Крейг Федерігі, старший віце-президент Apple з розробки програмного забезпечення.

Компанія хоче через суд добитися, щоб NSO повністю заборонили використовувати будь-яке програмне забезпечення, послуги чи пристрої Apple.

Нагадаємо, що ізраїльська компанія NSO Group розробила програму Pegasus для стеження за злочинцями та терористами. Але, як з'ясували ЗМІ, влада різних країн використовувала Pegasus, щоб стежити за політиками, правозахисниками та журналістами. У 2021 році ЗМІ отримали список із 50 тисяч телефонних номерів, за якими могли стежити за допомогою Pegasus. Серед них опинилися номери президента Франції Еммануеля Макрона, засновника Telegram Павла Дурова, багатьох західних журналістів.

У вересні Apple випустила термінове оновлення свого програмного забезпечення, щоб закрити дірки, які використовувала Pegasus. Вірус поширювався через повідомлення в iMessage без будь-яких дій зі сторони користувача.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також