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​ПриватБанк через газети вручив Коломойському позов на $5,5 млрд

Співвідповідачами є Боголюбов, колишній топменеджер Привату і дві кіпрські фірми.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов
Фото: dpchas.com.ua
Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов

ПриватБанк вручив своїм колишнім власникам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову позов на 5,5 млрд доларів через газети "Голос України", "День" та "Факти і коментарі".

Про це повідомила пресслужба банку.

Повідомлення про позов до Коломойського в &quot;Фактах&quot;
Повідомлення про позов до Коломойського в "Фактах"

Разом з Коломойським і Боголюбовим відповідачами є колишній перший заступник голови правління ПриватБанку Тимур Новіков і дві кіпрські компанії – PrimeCap Cyprus Limited та Duxton Holdings Limited, які, як заявляє ПриватБанк, належать чи підконтрольні Коломойському та Боголюбову.

Справу слухатимуть на Кіпрі в Окружного суду міста Лімасола.

"Відповідно до кіпрського законодавства, публікація таких повідомлень у друкованих засобах масової інформації України є доказом вручення І. Коломойському позову, ініційованого ПриватБанком на Кіпрі", - стверджує ПриватБанк.

Раніше таким самим чином ПриватБанк повідомив Коломойського про позов в Ізраїлі.

Предметом кіпрського позову проти Коломойського і Боголюбова є відшкодування збитків у розмірі 5,5 млрд доларів у зв’язку із двома категоріями незаконних фінансових операцій, які мають ознаки шахрайства і відмивання коштів та які було реалізовано під керівництвом колишніх власників і за сприяння інших відповідачів.

Позов стосується двох серій транзакцій, які, як стверджує банк, були незаконно здійснені в період між 2013 і 2016 роками і передбачали сплату величезних сум за кредитними договорами, які, як вважає банк, є несправжніми і жоден з яких не був погашений.

Нагадаємо, що ПриватБанк перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року у зв'язку з неплатоспроможністю.

Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ та висновку незалежного аудитора - компанії EY.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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