Лавров анонсував перемовини Путіна з Байденом щодо України
Лавров анонсував перемовини Путіна з Байденом щодо України
Російський адмірал заявив, що "Курськ" потонув після зіткнення з підводним човном НАТО
Російський адмірал заявив, що "Курськ" потонув після зіткнення з підводним човном НАТО
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Янукович написав звернення до України з закликом проголосити нейтралітет
Янукович написав звернення до України з закликом проголосити нейтралітет
Франція попередила Росію про "надзвичайно серйозні наслідки" у разі вторгнення в Україну
Франція попередила Росію про "надзвичайно серйозні наслідки" у разі вторгнення в Україну
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
«Болгарський Додон»: чому Румен Радев говорить про російський Крим
«Болгарський Додон»: чому Румен Радев говорить про російський Крим
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
ГоловнаЕкономікаДержава

МВФ погодив виділення Україні $700 мільйонів, - Шмигаль

Кошти спрямують на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.

МВФ погодив виділення Україні $700 мільйонів, - Шмигаль
Фото: publika.md

Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила виділення Україні кредитного траншу в розмірі $700 млн.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Рада директорів МВФ погодила виділення Україні траншу в розмірі $700 млн. Досягнувши прогресу у впровадженні реформ, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера”, - написав Шмигаль у Telegram.

Він уточнив, що виділені кошти будуть спрямовані на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.

Нагадаємо, що 18-місячна програма stand-by передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020. Попередній віртуальний візит Міжнародного валютного фонду в Україну закінчився без рішення про перегляд програми stand-by

На початку травня 2021 року представник МВФ Джері Райс заявив, що фонд очікує більшого прогресу від України для надання траншу.

Незважаючи на це, президент Володимир Зеленський казав, що Україна отримає другий транш кредитної програми Міжнародного валютного фонду восени 2021 року.

18 жовтня в МВФ повідомили, що уряд України та МВФ на рівні персоналу домовилися про перегляд програми stand-by, що відкриває можливість для отримання Україною близько 700 млн доларів США.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також