МВФ погодив виділення Україні $700 мільйонів, - Шмигаль

Кошти спрямують на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила виділення Україні кредитного траншу в розмірі $700 млн.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Рада директорів МВФ погодила виділення Україні траншу в розмірі $700 млн. Досягнувши прогресу у впровадженні реформ, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера”, - написав Шмигаль у Telegram.

Він уточнив, що виділені кошти будуть спрямовані на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.

Нагадаємо, що 18-місячна програма stand-by передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020. Попередній віртуальний візит Міжнародного валютного фонду в Україну закінчився без рішення про перегляд програми stand-by.

На початку травня 2021 року представник МВФ Джері Райс заявив, що фонд очікує більшого прогресу від України для надання траншу.

Незважаючи на це, президент Володимир Зеленський казав, що Україна отримає другий транш кредитної програми Міжнародного валютного фонду восени 2021 року.

18 жовтня в МВФ повідомили, що уряд України та МВФ на рівні персоналу домовилися про перегляд програми stand-by, що відкриває можливість для отримання Україною близько 700 млн доларів США.