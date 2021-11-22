Фото: Bihus.Info

Народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Іллі Кива мешкає у триповерховому маєтку у Козині вартістю 21 мільйон гривень. Ані будинку, ані витратна нього немає у декларацію Киви.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Минулого тижня до Киви прийшли з обшуками. Сам Кива в своєму каналі Telegram заявив, що обшук відбувається в будинку, де мешкає його дитина. Втім у декларації Киви, як з’ясували журналісти, ніякого будинку немає - там згадані лише ділянка у Полтавській області і квартира доньки.

Журналісти встановили, що йдеться про триповерховий будинок в Козині біля Києва. У березні минулого року його виставили на продаж за 21 млн грн або ж на довгострокову оренду за 120 тис. грн на місяць. Зазначається, що будинок має загальну площу 420 кв. м. На трьох поверхах він містить 8 кімнат.

Біля будинку журналістам вдалося також зафіксувати автомобіль KIA, зареєстрований на колишнього помічника нардепа Киви – Олександра Даниленка.

На прохання журналістів Bihus.Info пояснити, кому належить будинок в Козині, нардеп від ОПЗЖ у грубій формі відмовився від коментарів.

Нагадаємо, що раніше Киву позбавили нагородної зброї - її вручили двом командирам Національної гвардії.

Причиною позбавлення Киви зброї стала його поведінка. 15 жовтня 2021 року Кива оприлюднив відео, на якому він з автоматом в руках заявив, що є лідером "антифашистського руху", стріляє з автомата у повітря на тлі феєрверку.

Крім того, нардеп заявив, що його позбавили звання кандидата наук.