Страхова компанія VUSO заявила про купівлю "АСКА" у Ахметова

Страхова компанія VUSO заявила, що її власники Михайло Назарчук та Олексій Шуба досягли попередньої домовленості про придбання СК "АСКА" (входить до SCM Ріната Ахметова).

На сайті покупця повідомляється, що компанії об'єднаються під єдиним брендом VUSO та створять одного з найбільших страховиків в Україні. За даними Insurance TOP, активи об'єднаної компанії сягнуть 1,4 млрд гривень.

"Об'єднання компаній дозволить збільшити присутність VUSO у корпоративному сегменті страхування за рахунок тривалих відносин АСКА з великими корпоративними клієнтами, а також вийти на ринок міжнародного страхування "Зелена картка" - повідомляється в прессрелізі.

Угода про продаж відбудеться після отримання необхідних дозволів та виконання інших визначених законодавством процедур, які, зокрема, передбачають здачу дублюючих ліцензій АСКА на страхову діяльність.

Сума та умови угоди не розголошується.

СК VUSO працює з 2001 року. Компанія спеціалізується на моторному, медичному та туристичному страхуванні для приватних та корпоративних клієнтів. АСКА - найстаріша приватна страхова компанія України. На початок 2020 року вона мала 2900 корпоративних та понад 2000 тисяч приватних клієнтів.