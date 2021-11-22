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Віцепрем’єрка Стефанішина спростувала зобов'язання України відмовитися від вугільних ТЕС до 2035 року

Міненерго має скоригувати дату.

Віцепрем’єрка Стефанішина спростувала зобов'язання України відмовитися від вугільних ТЕС до 2035 року
Фото: pravo.ua

Кабінет міністрів не затверджував офіційних документів для відмови від вугільної генерації до 2035 року в межах міжнародної ініціативи Powering Past Coal Alliance (PPCA).

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає "Інтерфакс-Україна".

"Уряд не схвалював офіційних документів, які декларували б таку амбіцію. Тому Міністерство енергетики має провести переговори з PPCA, щоб скоригувати цю дату (2035 рік – ред.) відповідно до розрахунків чинної Енергетичної стратегії, які здійснювала, зокрема, компанія "Укренерго". Це не відображає нашої офіційної позиції, наразі тривають консультації щодо коригування цих даних", - сказала Стефанішина.

Як повідомляли, 3 листопада на кліматичному саміті COP26 у Глазго понад 40 країн світу, включно з Україною, пообіцяли відмовитись від вугілля. Сторони, які підписали угоду, зобов'язалися припинити інвестиції у нове виробництво вугілля. Вони також встановили дедлайни для відмови від вугілля: для великих економік - до 2030 року, для бідніших країн - до 2040 року.

Україна, як зазначається на сайті PPCA, зобов'язалася відмовитись від виробництва електроенергії на основі вугілля до 2035 року, тоді як раніше це рішення планувалося втілити до 2050 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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