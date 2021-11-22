Віцепрем’єрка Стефанішина спростувала зобов'язання України відмовитися від вугільних ТЕС до 2035 року

Кабінет міністрів не затверджував офіційних документів для відмови від вугільної генерації до 2035 року в межах міжнародної ініціативи Powering Past Coal Alliance (PPCA).

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає "Інтерфакс-Україна".

"Уряд не схвалював офіційних документів, які декларували б таку амбіцію. Тому Міністерство енергетики має провести переговори з PPCA, щоб скоригувати цю дату (2035 рік – ред.) відповідно до розрахунків чинної Енергетичної стратегії, які здійснювала, зокрема, компанія "Укренерго". Це не відображає нашої офіційної позиції, наразі тривають консультації щодо коригування цих даних", - сказала Стефанішина.

Як повідомляли, 3 листопада на кліматичному саміті COP26 у Глазго понад 40 країн світу, включно з Україною, пообіцяли відмовитись від вугілля. Сторони, які підписали угоду, зобов'язалися припинити інвестиції у нове виробництво вугілля. Вони також встановили дедлайни для відмови від вугілля: для великих економік - до 2030 року, для бідніших країн - до 2040 року.

Україна, як зазначається на сайті PPCA, зобов'язалася відмовитись від виробництва електроенергії на основі вугілля до 2035 року, тоді як раніше це рішення планувалося втілити до 2050 року.