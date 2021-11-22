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Westinghouse і "Енергоатом" підписали перші угоди для будівництва нових енергоблоків на ХАЕС

Пілотний проєкт включає в себе два блоки.

Westinghouse і "Енергоатом" підписали перші угоди для будівництва нових енергоблоків на ХАЕС
Фото: Енергоатом

Американська компанія Westinghouse і НАЕК "Енергоатом" в понеділок, 22 листопада, підписали угоду про початок реалізації пілотного проєкта з будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС з реакторами АР1000.

Церемонія підписання відбулась в рамках міжнародної конференції "Атомні можливості для розвитку країни", що проходить в Києві і приурочена до 25-річчя "Енергоатому".

"Тільки у вересні ми були в Вашингтоні, підписували меморандуми - а зараз вже угода. Я впевнений, що так само швидко ми будемо рухатись і в реалізації цього проєкту", - заявив перед підписанням міністр енергетики Герман Галущенко.

Як передає "Інтерфакс-Україна", одна з підписаних у понеділок угод передбачає закупівлю послуг американської компанії з проектування енергоблоків, інша - закупівлю тренажера й обладнання з тривалим терміном експлуатації.

За його словами, атомна енергетика має велике майбутнє, тому зупинятися на двох енергоблоках Україна не збирається.

"Кілька днів тому "Енергоатом" працював 14 блоками, і це вперше таке. Такого ще не було. Зараз ми змінюєм блоки, але 14 буде майже весь опалювальний сезон. На сьогодні ми розглядаємо, що в лютому буде можливість включити 15-ий блок. Чому так? Бо ми змінили ставлення до атомної генерації. На всіх майданчиках ми говоримо, що треба використовувати те, що в нас є", - зазначив Галущенко.

Нагадаємо, що загалом в Україні 15 енергоблоків на чотирьох АЕС.

Зараз найстаршому з енергоблоків - 40 років, наймолодшому - 16 років. На сьогодні 12 із 15 енергоблоків перейшли у понадпроєктний (понад 30 років) термін експлуатації.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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