"Енергоатом" заявив про хакерську атаку на сайт після підписання угоди з Westinghouse

Доступу до публікацій пресцентру за весь час роботи компанії немає.

НАЕК "Енергоатом" повідомляє про хакерську атаку на свій сайт, унаслідок якої нема доступу до публікацій пресцентру за весь час роботи компанії.

В "Енергоатомі" пов’язують атаку хакерів із підписанням угоди з американською компанією Westinghouse щодо будівництва нових енергоблоків на ХАЕС.

"Сьогодні офіційний вебсайт Енергоатома атакували хакери – і відтоді немає доступу до публікацій пресцентру за весь час роботи компанії. Це сталося, щойно були підписані історичні угоди між ДП "НАЕК "Енергоатом" й американською компанією Westinghouse", - йдеться у повідомленні на сторінці "Енергоатому" у фейсбуці.

Зазначається, що наразі фахівці роблять усе можливе для відновлення доступу до інформаційного ресурсу НАЕК. Поки тривають відновлювальні роботи, у компанії просять користатися сторінками "Енергоатому" у соціальних мережах.

Американська компанія Westinghouse і НАЕК "Енергоатом" сьогодні підписали угоду про початок реалізації пілотного проєкту з будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС з реакторами АР1000. Церемонія підписання відбулася в межах міжнародної конференції "Атомні можливості для розвитку країни", яка проходить у Києві з нагоди 25-річчя "Енергоатому".

Одна з підписаних 22 листопада угод передбачає закупівлю послуг американської компанії з проектування енергоблоків, інша - закупівлю тренажера й обладнання з тривалим терміном експлуатації.

Нагадаємо, у вересні "Енергоатом" заявив про плани побудувати не п'ять атомних енергоблоків, як це передбачено меморандумом з Westinghouse, а п'ятнадцять. Перший із них планують запустити у 2027 році.

Нині в Україні є 15 енергоблоків на чотирьох АЕС. 12 із них перейшли у понадпроєктний (понад 30 років) термін експлуатації.