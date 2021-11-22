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"Енергоатом" заявив про хакерську атаку на сайт після підписання угоди з Westinghouse

Доступу до публікацій пресцентру за весь час роботи компанії немає.

"Енергоатом" заявив про хакерську атаку на сайт після підписання угоди з Westinghouse
Фото: adviser.ru

НАЕК "Енергоатом" повідомляє про хакерську атаку на свій сайт, унаслідок якої нема доступу до публікацій пресцентру за весь час роботи компанії.

В "Енергоатомі" пов’язують атаку хакерів із підписанням угоди з американською компанією Westinghouse щодо будівництва нових енергоблоків на ХАЕС.

"Сьогодні офіційний вебсайт Енергоатома атакували хакери – і відтоді немає доступу до публікацій пресцентру за весь час роботи компанії. Це сталося, щойно були підписані історичні угоди між ДП "НАЕК "Енергоатом" й американською компанією Westinghouse", - йдеться у повідомленні на сторінці "Енергоатому" у фейсбуці.

Зазначається, що наразі фахівці роблять усе можливе для відновлення доступу до інформаційного ресурсу НАЕК. Поки тривають відновлювальні роботи, у компанії просять користатися сторінками "Енергоатому" у соціальних мережах.

Американська компанія Westinghouse і НАЕК "Енергоатом" сьогодні підписали угоду про початок реалізації пілотного проєкту з будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС з реакторами АР1000. Церемонія підписання відбулася в межах міжнародної конференції "Атомні можливості для розвитку країни", яка проходить у Києві з нагоди 25-річчя "Енергоатому".

Одна з підписаних 22 листопада угод передбачає закупівлю послуг американської компанії з проектування енергоблоків, інша - закупівлю тренажера й обладнання з тривалим терміном експлуатації.

Нагадаємо, у вересні "Енергоатом" заявив про плани побудувати не п'ять атомних енергоблоків, як це передбачено меморандумом з Westinghouse, а п'ятнадцять. Перший із них планують запустити у 2027 році.

Нині в Україні є 15 енергоблоків на чотирьох АЕС. 12 із них перейшли у понадпроєктний (понад 30 років) термін експлуатації.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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