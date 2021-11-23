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Курс турецької ліри обвалився до історичного мінімуму до долара

У країні на вимогу Ердогана зменшують облікову ставку, попри високу інфляцію.

Курс турецької ліри обвалився до історичного мінімуму до долара
Фото: EPA/UPG

Турецька ліра у вівторок, 23 листопада, пережила найбільше падіння за три роки.

Як пише Financial Times, це сталося після того як центробанк Туреччини минулого тижня втретє за останні місяці знизив облікову ставку, а президент Реджеп Таїп Ердоган похвалив це рішення і заявив, що його країна веде "економічну війну за незалежність".

Турецька валюта у вівторок обвалилась на 11% і подолала символічний поріг у 12 лір за долар, що стало історичним мінімумом після деномінації 2005 року. Від початку року ліра втратила вже 42% вартості до долара.

Фото: Bloomberg

Минулої п'ятниці, 19 листопада, центральний банк Туреччини знизив облікову ставку з 16% до 15%. У понеділок, 22 листопада, Ердоган висловив задоволення такими діями, незважаючи на попередження економісті про те, що зниження ставки розганяє інфляцію, яка й так наблизилась майже до 20%.

"Вільне падіння ліри міг би зупинити якийсь знак, що у Туреччині є незалежний центральний банк. Але особливих перспектив цьому немає, бо Ердоган - не з тих, хто відмовляється від своїх переконань", - сказав керівник відділу боргових зобов'язань країн, що розвиваються, в компанії Legal & General Investment Management Удай Патнаїк.

Нагадаємо, що на початку 2021 року Ердоган звільнив голову центрального банку через надмірне, на його думку, підвищення облікової ставки. Курс ліри тоді відреагував на дії президента стрімким падінням.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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