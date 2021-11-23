У разі гарантій уряду вартість ОГХК може зрости на десятки мільйонів долларів, - Сенниченко

При наданні гарантій з боку уряду потенційному покупцю "Об’єднаної гірничо-хімічної корпорації" (ОГХК) її вартість на аукціоні 20 грудня 2021 року може перевищити стартову ціну 3,7 млрд грн (близько $137 млн при курсі долара 26,77-26,80 грн/$1) на десятки мільйонів доларів.

Про це голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко розповів в інтерв’ю LB.ua.

"Декілька міжнародних компаній подали заявки, підписали договори про нерозголошення і отримали доступ до всієї інформації. 29 інвесторів, з яких 15 - іноземні, кажуть, що актив хороший, але вони хочуть певні гарантії захисту великих інвестицій від уряду України", - сказав він.

Голова ФДМУ додав, що проєкт відповідного розпорядження Фонд уже передав на розгляд уряду.

"Україна залишається країною з перехідною економікою з певними ризиками. Судова реформа не завершена, правоохоронна також. Тому через відсутність сприятливого інвестклімату й гарантій для інвесторів, потенційні учасники просять, щоб уряд дав додаткові гарантії захисту інвестицій", - підкреслив він.

"Ми говоримо про 150-200 млн доларів, які він може коштувати", - додав голова ФДМУ, коли розповідав про можливу вартість ОГХК.

При цьому Дмитро Сенниченко не береться прогнозувати, чи прийдуть інвестори на аукціон, якщо гарантій не буде.

Нагадаємо, Фонд держмайна двічі переносив приватизаційний аукціон "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії". Останній раз це було 29 жовтня, через допуск до конкурсу лише одного учасника.

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" - перший об'єкт великої приватизації, який виставлено на аукціон після її розблокування. Однак терміни приватизації відкладали кілька разів. У червні голова ФДМ заявляв, що на ОГХК претендують більше 10 компаній.

Проте призначений на 31 серпня аукціон скасували через допуск до конкурсу лише одного учасника. Торги перенесли на 29 жовтня.

ОГХК - державне підприємство, один з найбільших у світі виробників титанової сировини. В його структуру входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат.