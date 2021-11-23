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Оновлений аеропорт Херсона зможе приймати навіть "Мрію", - ОДА

Очікується, що після відкриття нової ЗПС пасажиропотік Херсонського аеропорту зросте на 300 тисяч щорічно.

У міжнародному аеропорті «Херсон» з’явиться нова злітно-посадкова смуга, здатна приймати великі пасажирські та вантажні літаки. Херсонська обласна адміністрація оприлюднила фотографії з будмайданчиків.

Реконструкцію ЗПС виконують за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Роботи почались у вересні, для якомога швидшого завершення аеропорт тимчасово припинив польоти.

«Наразі там працюють 120 осіб, а також 100 одиниць техніки. Роботи на наявній 2-кілометровій асфальтобетонній смузі майже повністю завершено. Підрядна компанія активно працює над її подовженням та розширенням», - інформує ОДА.

В ході реконструкції злітну смугу подовжать до 2,6 км і розширять до 60 м. Для більшої зносостійкості її посилюють прошарком з геотекстилю та армують синтетичним матеріалом.

«Все це робиться для того, аби аеропорт «Херсон» міг приймати літаки Boeing 737 – 800, 900 та Airbus 321 до 12 разів на день. Також на оновлену злітно-посадкову смугу зможе сісти та злетіти найбільший у світі літак українського виробництва «Мрія», - кажуть в обласній адміністрації.

Очікується, що після відкриття нової ЗПС пасажиропотік Херсонського аеропорту зросте на 300 тисяч щорічно.

Нагадаємо, на початку року президент Володимир Зеленський оголосив про початок реконструкції регіональних аеропортів за програмою «Велике будівництво» і створення національної авіакомпанії.

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