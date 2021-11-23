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Forbes назвав українських засновників Grammarly доларовими мільярдерами

Статки кожного оцінюються в 4 млрд доларів.

Forbes назвав українських засновників Grammarly доларовими мільярдерами
Олексій Шевченко і Максим Литвин
Фото: grammarly.com

Українці Максим Литвин і Олексій Шевченко, які в 2009 році заснували сервіс перевірки правопису Grammarly, стали доларовими мільярдерами, стверджує американське видання Forbes

За його оцінками, статки кожного з них зараз становлять не менше 4 млрд доларів, тобто більше ніж у Віктора Пінчука чи Ігоря Коломойського.

Forbes стверджує, що Литвин і Шевченко стали мільярдерами після того, як Grammarly вдалося залучити 200 млн доларів інвестицій, що оцінило компанію в 13 млрд доларів. Видання пише, що, за його оцінками, Литвину та Шевченку належить по 35% створеної ними компанії. Ще 22% акцій володіють інвестори, які взяли участь у двох інвестиційних раундах в 2019 і 2021 роках. Частка третього засновника Grammarly Дмитра Лідера оцінюється в 1%.

У компанії не підтвердили оцінки Forbes, але розкрити структуру власності відмовились.

"Grammarly є приватною компанією і не розголошує дані щодо складу власників компанії та розподілу їхніх часток. Склад власників компанії Grammarly є ширшим за склад засновників і охоплює зокрема й інвесторів Grammarly (компанії Baillie Gifford, General Catalyst, Institutional Venture Partners, Spark Capital, а також фонди та рахунки під керівництвом компанії BlackRock). Як приватна компанія, ми не розкриваємо детальної інформації про власників. Можемо зазначити, що частки Максима Литвина й Олексія Шевченка, які були серед початкових інвесторів, відрізняються від частки Дмитра Лідера, яка становить близько 1%", - йдеться в повідомленні Grammarly.

Литвин і Шевченко запустили Grammarly в 2009 році у Києві. Пізніше вони емігрували, Литвин - до США, а Шевченко - в Канаду.

Створений українцями сервіс перевіряє тексти користувачів на грамотність та зручність читання та пропонує способи їх поліпшити. Для цього використовується штучний інтелект. Проект працює як розширення у браузері та офісних програмах, доступний у додатках для смартфонів та комп'ютерів. За оцінкою компанії, Grammarly щодня користуються понад 30 млн людей.

Нагадаємо, що раніше цього року Forbes визнав мільярдерами власника OnlyFans Леоніда Радвінського (емігрант з Одеси) та уродженця Києва Макса Левчіна, який створив у США фінтех-компанію Affirm.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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