США використають стратегічний резерв нафти для стримування цін на неї

Сполучені Штати Америки оголосили про рішення використати 50 млн барелів нафти зі стратегічного резерву. Таким чином адміністрація Джо Байдена сподівається послабити дефіцит нафти на світовому ринку та знизити ціни на неї.

На сайті Білого дому повідомляється, що цей крок скоординовано з іншими великими споживачами нафти - Китаєм, Індією, Японією, Кореєю та Великобританією, які також відкриють свої нафтові резерви.

Агентство Reuters вказує, що незвична для США висока інфляція погано впливає на рейтинги Байдена. Він неодноразово закликав виробників нафти з картелю ОПЕК+ збільшити її видобування, але вони відмовились.

"Американські споживачі відчувають підвищення цін [на нафту] на заправках та у своїх рахунках за опалення. Американські підприємці - також, оскільки пропозиція нафти не встигає за попитом. Саме тому президент Байден використовує всі доступні йому інструменти, щоб зменшити ціни та подолати дефіцит пропозиції", - йдеться у заяві Білого дому.

Країни ОПЕК+ зберуться на чергове засідання наступного тижня, 2 грудня, але поки що немає жодних ознак того, що вони погодяться збільшити обсяги видобування.

У липні сторони ОПЕК+ домовились про поступове збільшення видобутку - по 400 тисяч барелів на добу в місяць. На грудень 2021 року нафтовидобувні країни запланували переоцінку ринку та показники видобування.

Барель нафти американського сорту WTI зараз коштує 77 доларів, тоді як на початку року ціна становила близько 40 доларів.