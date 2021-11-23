Підрядник метро на Виноградар отримав позов на 183 млн гривень

Київська міська прокуратура подала до суду на "Київметробуд", який є підрядником будівництва двох станцій "зеленої" гілки метро до масиву Виноградар.

Про це повідомляється на сайті прокуратури.

Позов пов'язаний із тим, що підрядник, отримавши аванс на будівництво метро, частину грошей - понад 1,5 млрд гривень - поклав на банківський депозит. У 2019 році компанія отримала 139,1 млн гривень відсотків за цим вкладом.

Прокуратура вважає такі дії незаконними, оскільки підрядник зобов'язаний використовувати ці гроші виключно за конкретним цільовим призначенням, а саме для будівництва лінії метрополітену.

"Реагуючи на виявлене порушення, Київською міською прокуратурою подано позов до Господарського суду міста Києва в інтересах держави в особі Київської міської ради, КП «Київський метрополітен» про стягнення з підрядника грошових коштів у сумі 139,1 млн грн, які ним отримані за рахунок нарахування відсотків на бюджетні кошти, а також 44,4 млн грн відсотків за безпідставне збереження та користування бюджетними коштами", - заявили в прокуратурі.

Нагадаємо, що нові станції метро "Мостицька" і "Проспект Правди" почали будувати в 2019 році. Планувалось, що їх відкриють у грудні 2021 року, проте у червні мер Києва Віталій Кличко заявив, що в кращому випадку до кінця року відкриють тільки одну з них.

Техніко-економічне обґрунтування будівництва ділянки Сирецького-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар передбачає створення чотирьох станцій і нового електродепо "Виноградар" протягом майже 9 років.

Ця частина зеленої гілки метро проєктувалася як лінія мілкого залягання. Її найглибша частина починається на Сирці на глибині близько 40 метрів і поступово наближається до поверхні в районі станції "Мостиська", яка запланована на перетині вулиць Межової, Білецької і Північно-Сирецької. Наступна станція "Проспект Правди" буде розташована на перехресті проспекту Правди і Межової.

На другому етапі заплановано здати в експлуатацію ще одну станцію метро. Третя й остання черга - будівництво четвертої станції та електродепо "Виноградар".