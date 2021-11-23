Нафтогазова компанія Коломойського та Боголюбова піде з Лондонської біржі

Нафтовидобувна компанія JKX Oil & Gas вирішила провести делістинг та піти з Лондонської фондової біржі. У січні 2022 року її перереєструють як приватну компанію.

Таке рішення було ухвалене за результатами позачергового зібрання акціонерів компанії 23 листопада. Акціонери підтримали пропозицію ради директорів про делістинг підтримали 97,29% голосами.

"Ми вдячні акціонерам JKX за довіру, яка є результатом роботи високопрофесійної команди. При необхідних 75% голосування, ми отримали найвищий результат підтримки пропозиції делістингу серед акціонерів – 97,29%. JKX продовжить сталий розвиток бізнесу у формі приватної британської компанії", - цитує гендиректора компанії Віктора Гладуна пресслужба української "дочки" JKX - Полтавської газонафтової компанії.

Найбільшим акціонером JKX є компанія Eclairs Group Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова - 27,54% акцій. 19,97% належить Bridgewater Holdings Corp. Олександра Шніра, ця частка раніше належала Віталію Хомутиннику. Інші великі акціонери - Neptune Invest & Finance Corp. (12,98%), Keyhall Holding Ltd (11,45%) та Interneft Ltd (6,17%).

Полтавська газонафтова компанія - один з найбільших недержавних виробників нафти і газу в Україні. Вона має ліцензії на розробку кількох нафтогазових родовищ у Полтавській області.