Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про підготовку Росії до нападу на Україну
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Росія готується атакувати Україну взимку, – керівник ГУР Міноборони Буданов
Янукович написав звернення до України з закликом проголосити нейтралітет
Янукович написав звернення до України з закликом проголосити нейтралітет
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
«Болгарський Додон»: чому Румен Радев говорить про російський Крим
«Болгарський Додон»: чому Румен Радев говорить про російський Крим
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
Лавров анонсував перемовини Путіна з Байденом щодо України
Лавров анонсував перемовини Путіна з Байденом щодо України
ГоловнаЕкономікаБізнес

Нафтогазова компанія Коломойського та Боголюбова піде з Лондонської біржі

JKX вирішила провести делістинг акцій.

Нафтогазова компанія Коломойського та Боголюбова піде з Лондонської біржі

Нафтовидобувна компанія JKX Oil & Gas вирішила провести делістинг та піти з Лондонської фондової біржі. У січні 2022 року її перереєструють як приватну компанію. 

Таке рішення було ухвалене за результатами позачергового зібрання акціонерів компанії 23 листопада. Акціонери підтримали пропозицію ради директорів про делістинг підтримали 97,29% голосами.

"Ми вдячні акціонерам JKX за довіру, яка є результатом роботи високопрофесійної команди. При необхідних 75% голосування, ми отримали найвищий результат підтримки пропозиції делістингу серед акціонерів – 97,29%. JKX продовжить сталий розвиток бізнесу у формі приватної британської компанії", - цитує гендиректора компанії Віктора Гладуна пресслужба української "дочки" JKX - Полтавської газонафтової компанії.

Найбільшим акціонером JKX є компанія Eclairs Group Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова - 27,54% акцій. 19,97% належить Bridgewater Holdings Corp. Олександра Шніра, ця частка раніше належала Віталію Хомутиннику. Інші великі акціонери - Neptune Invest & Finance Corp. (12,98%), Keyhall Holding Ltd (11,45%) та Interneft Ltd (6,17%).

Полтавська газонафтова компанія - один з найбільших недержавних виробників нафти і газу в Україні. Вона має ліцензії на розробку кількох нафтогазових родовищ у Полтавській області.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також