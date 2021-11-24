У Дніпрі почалася реконструкція пологового будинку №1

Ремонт буде проведено на всіх 5 поверхах будівлі.

У Дніпрі у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» розпочалася модернізація пологового будинку №1, в якому щороку народжується в середньому 2 тис. дітей.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОДА.

«На Дніпропетровщині розбудовуємо медичну інфраструктуру. Серед нових проєктів — реконструкція пологового будинку №1 у Дніпрі. Її починаємо з зовнішніх робіт. Підрядники збережуть історичний вигляд будівлі», — зазначив перший заступник голови ОДА Володимир Орлов.

Основний акцент буде зроблено на енергозбереженні і термомодернізації. Підрядники вже замінили систему опалення, утеплять фасад, покрівлю, встановлять нові вікна, перекриють дах. Роботи планується завершити до ювілею закладу, який навесні відзначить 60-річчя.

Ремонт буде проведено на всіх 5 поверхах будівлі. Першим приміщенням, з якого розпочалися роботи, стала пральня. Серед інших приміщень пологового будинку тут буде також відремонтовано стерилізаційну. У ній встановлять два надсучасні стерилізатори німецького виробництва, які замінять старі установки, що працюють ще з часів будівництва пологового будинку.

Заплановано й благоустрій прилеглої території, де, зокрема, буде облаштована зона відпочинку для пацієнток.

За 60 років роботи пологового у ньому народилося 350 тисяч немовлят — третина населення міста.