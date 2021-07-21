За Макроном могли стежити через мобільний додаток Pegasus, - Le Monde

Еммануель Макрон під час відвідин центру вакцинації проти COVID-19 у Парижі, 6 травня 2021 р

Телефон президента Франції Еммануеля Макрона міг бути використаний для стеження за ним за допомогою програмного забезпечення Pegasus.

Про це повідомляє французька газета "Le Monde".

За інформацією видання, один з номерів президента, який він використовує регулярно з 2017 року по теперішній час, фігурує в списку номерів для можливого стеження. Така діяльність, ймовірно, здійснювалася в інтересах Марокко.

Жертвами шпигунства, попередньо, також стали колишній прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп та 14 міністрів, йдеться у матеріалі.

За даними журналістів, шпигунське програмне забезпечення, виготовлене та ліцензоване ізраїльською компанією NSO, використовувалося для спроб і успішних злому смартфонів, що належать журналістам, державних службовців та правозахисників у глобальному масштабі.

У неділю компанія NSO опублікувала заяву, в якій відкинула звинувачення на свою адресу, зауваживши, що розслідування "сповнене помилкових припущень і не підтверджених теорій". Продукція компанії призначена лише для використання урядовими спецслужбами та правоохоронними органами для боротьби з тероризмом та злочинністю.

Ле Монд стверджує, що її журналісти не мали доступу до телефону Макрона, і тому не можуть перевірити, чи справді за ним шпигували. Втім видання мало можливість перевірити інші телефони, зокрема телефон колишнього міністра охорони навколишнього середовища Франсуа де Ружі.Таким чином журналісти змогли підтвердити, що за ним шпигували.

У Єлисейському палаці заявили, що в разі підтвердження інформації про шпигунське ПО наслідки можуть бути “дуже серйозними”. Наразі французька влада проводить розслідування інциденту.

Влада Марокко оприлюднила заяву, в якій заперечується будь-яка причетність до використання Pegasus та відкидаються "необгрунтовані та неправдиві твердження".

Нагадаємо, у США заарештували голову інавгураційного комітету експрезідента Дональда Трампа в 2017 році. Його звинувачують в змові з метою здійснення впливу на зовнішньополітичні позиції Трампа в інтересах Об'єднаних Арабських Еміратів.