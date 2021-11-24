Перша в історії Швеції жінка-прем'єр подала у відставку через кілька годин після призначення
Перша в історії Швеції жінка-прем'єр подала у відставку через кілька годин після призначення
"Слуги народу" оприлюднили спільну заяву про "олігархічний шантаж проти держави" щодо телеканалів Ріната Ахметова
"Слуги народу" оприлюднили спільну заяву про "олігархічний шантаж проти держави" щодо телеканалів Ріната Ахметова
Євросоюз закликав Росію скасувати указ про визнання товарів з ОРДЛО
Євросоюз закликав Росію скасувати указ про визнання товарів з ОРДЛО
«Тисяча Зеленського»: запитань багато, відповідей – не дуже
«Тисяча Зеленського»: запитань багато, відповідей – не дуже
В Україні підтвердили поширення найзаразнішого підвиду штаму дельта
В Україні підтвердили поширення найзаразнішого підвиду штаму дельта
ДПСУ оголосила про початок спецоперації на кордоні з Білоруссю
ДПСУ оголосила про початок спецоперації на кордоні з Білоруссю
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
Новий виклик для Андрія Шевченка. Чи приборкає Шева італійських грифонів?
Новий виклик для Андрія Шевченка. Чи приборкає Шева італійських грифонів?
У президентському рейтингу лідирують Володимир Зеленський та Петро Порошенко, - Центр Разумкова
У президентському рейтингу лідирують Володимир Зеленський та Петро Порошенко, - Центр Разумкова
ГоловнаСвіт

У Німеччині завершилися переговори щодо створення парламентської коаліції

Три партії хочуть прискорити державні інвестиції в зелені технології та цифровізацію, а також з 2023 року повернутися до стратегії, відомої як "чорний нуль".

У Німеччині завершилися переговори щодо створення парламентської коаліції
Фото: EPA/UPG

Три політичні партії, які за підсумками вересневих виборів до бундестагу мають сформувати новий уряд Німеччини, завершили переговори щодо створення нової урядової коаліції.

Як повідомляє Deutsche Welle, коаліційний договір на 177 сторінках представлений сьогодні у Берліні.

"Світлофорну" коаліцію (назву пов'язано з партійними кольорами її учасників - ред.) створено", - заявив кандидат у канцлери ФРН від соціал-демократів Олаф Шольц.

 До складу коаліції увійдуть представники Соціал-демократичної партії Німеччини, партії "Союз-90"/"зелені" та Вільної демократичної партії.

Згідно з договором, три партії хочуть прискорити державні інвестиції в зелені технології та цифровізацію, а також з 2023 року повернутися до стратегії, відомої як "чорний нуль", за якої заплановані витрати фінансуються не за рахунок нових кредитів, а виключно за допомогою бюджетних доходів. Відійти від неї тимчасово довелося через пандемію.

Нагадаємо, вибори до Бундестагу відбулися у Німеччині 26 вересня. Найбільшу кількість голосів отримала Соціал-демократична партія. Християнсько-демократичний союз, представниця якого Ангела Меркель з 2005 року обіймала посаду канцлерки ФРН, разом з партнерським Християнсько-соціальним союзом, набрав тільки 24,1% голосів. Третє місце на виборах отримали "Зелені" – 14,8%.

Лідер соціал-демократів заявив про намір сформувати уряд без партії Ангели Меркель.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також