Папа Римський прийняв відставку архієпископа Парижа через "сексуальний скандал"

Папа Римський Франциск прийняв прохання про зречення, подане архієпископом-митрополитом Парижа Мішелем Опеті. Апостольським адміністратором вакантного осідку призначено архієпископа Жоржа Понтьє.

Таким чином, Святіший отець задовольнив прохання про відставку, подане архієпископом Опеті, яке той подав 25 листопада, повідомляють Новини Ватикану.

Раніше газета Le Figaro повідомила, що Опеті надіслав понтифіку листа з відповідним проханням через появу у ЗМІ чуток про його інтимний зв'язок з однією з парафіянок. За її даними, Опеті надіслав листа ще 22 листопада - цього дня в журналі Le Point вийшла велика стаття про архієпископа, в якій серед іншого стверджувалося, що він перебував у стосунках із парафіянкою у 2012 році, коли ще обіймав посаду генерального вікарія. 25 листопада його прохання було доставлено до Ватикану.

Опеті підтвердив, що у 2012 році одна жінка виявляла до нього підвищений інтерес, проте категорично спростував сексуальний зв'язок з нею.

У прощальному посланні Мішель Опеті ще раз наголосив, що подав прохання про зречення не тому, що відчуває провину, а для того, щоби запобігти поділам, які завжди виникають там, де існують підозри та втрата довіри.

"Мене, звичайно, дуже стривожили нападки на мою адресу. Сьогодні я дякую Богу за те, що в моєму серці панує умиротворення. Я дякую багатьом людям, які виявили до мене довіру і прихильність протягом останніх днів. Я молюся за тих, хто, можливо, бажав мені зла", – написав він.

Нагадаємо, у 2019-му посла Ватикану у Франції Луїджі Вентуру звинуватили в сексуальних домаганнях.

Тоді ж Високопоставленого кардинала Франції Філіпа Барбарена засудили до шести місяців умовного ув'язнення за звинуваченні у приховуванні педофілії.