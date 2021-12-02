УП: Ахметов шукав кандидатів у президенти у Вільнюсі, де Шустер святкував день народження з Аваковим та Гройсманом
УП: Ахметов шукав кандидатів у президенти у Вільнюсі, де Шустер святкував день народження з Аваковим та Гройсманом
"Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією", – Зеленський
"Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією", – Зеленський
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
Лукашенко та кримська імітація, або Подорож «худого кабана»
Лукашенко та кримська імітація, або Подорож «худого кабана»
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
5600: хто заплатить замість олігархів
5600: хто заплатить замість олігархів
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
ГоловнаСвіт

Кулеба обговорив із Блінкеном і Боррелем жорсткі санкції проти Росії на випадок нової агресії

За словами голови українського МЗС, санкції будуть здатні нанести удар по російській економіці. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив введення нових економічних санкцій проти Росії на полях засідання ОБСЄ в Стокгольмі 2 грудня.

Із державним секретарем США Ентоні Блінкеном український міністр працює над розробкою комплексного пакету стримування Росії від подальшої агресії. Про це Кулеба повідомив у Twitter.

Цей пакет включає жорсткі економічні санкції. 

Дмитро Кулеба на перемовинах із Ентоні Блінкеном
Фото: Twitter Dmytro Kuleba
Дмитро Кулеба на перемовинах із Ентоні Блінкеном

"Ми підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та США", – зазначив він.

Із главою дипломатії Європейського Союзу Жозепом Боррелем Кулеба обговорив потребу стримування Росії – "зокрема прискорення роботи над економічними обмеженнями, які будуть здатні нанести удар по російській економіці, якщо РФ вирішить розпочати нову хвилю агресії проти України".

Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Фото: Twitter Dmytro Kuleba
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель

Які саме заходи – офіційно поки не повідомляється, однак New York Times у листопаді писали, що це можуть бути санкції відносно російських банків і виробників енергії

Окрім цього, офіційні особи в США і Великобританії обговорювали впровадження більш жорстких санкцій стосовно оточення Путіна, включно з деякими заходами, які хотіли, але не застосували після отруєння родини Скрипалів "Новачком" у Солсбері. 

Заходи, над впровадженням яких думають, включають заборону російським олігархам використовувати платіжні картки Visa і Mastercard та обмеження на поїздки до Великобританії і ЄС, а також інші види санкцій, які, можуть швидко "привернути увагу Путіна", але і завдати шкоди американській і європейській економіці. 

Дмитро Кулеба і раніше підтверджував, що низка країн працює над посиленням санкцій проти Росії на тлі нарощування з її боку військових сил на кордонах України.

"Новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати, тому краще цього не робити", – зазначив Кулеба про головну думку, яку повинен усвідомити президент РФ Володимир Путін. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , , , ,
Читайте також