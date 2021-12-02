ФСБ заявила про затримання трьох українських "шпигунів", один із яких нібито готував теракт

Затримані "зізналися", що їм поставили завдання збирати інформацію про стратегічні об'єкти за винагороду - $10 тис.

Федеральна служба беезпеки Російської Федерації заявила про затримання "кількох співробітників українських розвідслужб", двоє з яких нібито збирали інформацію про стратегічні об'єкти, а третій - готував теракт.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Затримано двох агентів Служби безпеки України: Коваль Зіновій Зіновійович, 1974 р.н., та його син - Коваль Ігор Зіновійович, 1999 р.н., які прибули на територію Росії з метою збирання інформації та здійснення фото- та відеозйомки стратегічно важливих підприємств життєзабезпечення та об'єктів транспортної інфраструктури", - повідомив Центр громадських зв'язків ФСБ.

Крім того, у ФСБ також заявили про затримання "агента Головного управління розвідки міністерства оборони України, направленого на територію РФ з метою скоєння теракту".

"Житель Київської області Цілик Олександр Вікторович, 1998 р.н., дав зізнання, що був завербований і діяв за вказівкою підполковника Кирилівця Максима Леонідовича, 1988 р.н., начальника сектора - співробітника оперативної групи оперативного відділу Спецрезерву ГУР МО України", - заявили в ЦГЗ.

У ФСБ не повідомили, коли та в яких регіонах було затримано "шпигунів". Зазначається, що теракт планувалося вчинити, підірвавши два саморобні вибухові пристрої загальною масою 1,5 кг у тротиловому еквіваленті.

За даними ЦГЗ, у автомобілі, який використовували батько та син Ковалі, було виявлено короткоствольну та автоматичну зброю, а також засоби індивідуального захисту. Вони спрямовані на експертизу.

"Затримані зізналися у тому, що завербовані чинним співробітником УСБУ у Тернопільській області полковником Коваликом Василем Васильовичем, 1973 р.н., який поставив їм завдання щодо збору інформації про стратегічні об'єкти за винагороду у сумі $10 тис.", - заявили в спецслужбі.

У Службі безпеки України наголосили, що подібні заяви російської спецслужби слід розглядати виключно через призму гібридної війни.

Нагадаємо, 23 листопада в Казані затримали юнака за підготовку до нападу на школу. У ФСБ заявили, що його нібито підбурював житель України.

Раніше в окупованому Росією Криму за підозрою в шпигунстві на користь України затримали колишнього мера Сімеїза.