На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
5600: хто заплатить замість олігархів
5600: хто заплатить замість олігархів
УП: Ахметов шукав кандидатів у президенти у Вільнюсі, де Шустер святкував день народження з Аваковим та Гройсманом
УП: Ахметов шукав кандидатів у президенти у Вільнюсі, де Шустер святкував день народження з Аваковим та Гройсманом
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
Послання Зеленського: все «вперше» та «родзинки» від президента
"Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією", – Зеленський
"Ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією", – Зеленський
Лукашенко та кримська імітація, або Подорож «худого кабана»
Лукашенко та кримська імітація, або Подорож «худого кабана»
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
ГоловнаСвіт

ФСБ заявила про затримання трьох українських "шпигунів", один із яких нібито готував теракт

Затримані "зізналися", що їм поставили завдання збирати інформацію про стратегічні об'єкти за винагороду - $10 тис.

ФСБ заявила про затримання трьох українських "шпигунів", один із яких нібито готував теракт
Фото: vesti.ru

Федеральна служба беезпеки Російської Федерації заявила про затримання "кількох співробітників українських розвідслужб", двоє з яких нібито збирали інформацію про стратегічні об'єкти, а третій - готував теракт.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Затримано двох агентів Служби безпеки України: Коваль Зіновій Зіновійович, 1974 р.н., та його син - Коваль Ігор Зіновійович, 1999 р.н., які прибули на територію Росії з метою збирання інформації та здійснення фото- та відеозйомки стратегічно важливих підприємств життєзабезпечення та об'єктів транспортної інфраструктури", - повідомив Центр громадських зв'язків ФСБ.

Крім того, у ФСБ також заявили про затримання "агента Головного управління розвідки міністерства оборони України, направленого на територію РФ з метою скоєння теракту".

"Житель Київської області Цілик Олександр Вікторович, 1998 р.н., дав зізнання, що був завербований і діяв за вказівкою підполковника Кирилівця Максима Леонідовича, 1988 р.н., начальника сектора - співробітника оперативної групи оперативного відділу Спецрезерву ГУР МО України", - заявили в ЦГЗ.

У ФСБ не повідомили, коли та в яких регіонах було затримано "шпигунів". Зазначається, що теракт планувалося вчинити, підірвавши два саморобні вибухові пристрої загальною масою 1,5 кг у тротиловому еквіваленті. 

За даними ЦГЗ, у автомобілі, який використовували батько та син Ковалі, було виявлено короткоствольну та автоматичну зброю, а також засоби індивідуального захисту. Вони спрямовані на експертизу.

"Затримані зізналися у тому, що завербовані чинним співробітником УСБУ у Тернопільській області полковником Коваликом Василем Васильовичем, 1973 р.н., який поставив їм завдання щодо збору інформації про стратегічні об'єкти за винагороду у сумі $10 тис.", - заявили в спецслужбі.

У Службі безпеки України наголосили, що подібні заяви російської спецслужби слід розглядати виключно через призму гібридної війни.

Нагадаємо, 23 листопада в Казані затримали юнака за підготовку до нападу на школу. У ФСБ заявили, що його нібито підбурював житель України.

Раніше в окупованому Росією Криму за підозрою в шпигунстві на користь України затримали колишнього мера Сімеїза.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також