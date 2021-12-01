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Столтенберг: питання членства України в НАТО буде вирішуватись без Росії

"Росія не має права вето і права голосу".

Столтенберг: питання членства України в НАТО буде вирішуватись без Росії
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання членства України в альянсі буде вирішуватися без Росії.

Про це він сказав у середу, 1 грудня, на пресконференції в Ризі, коментуючи прагнення Росії поділити світ на сфери впливу.

"Вони намагаються відновити визнання того, нібито Росія має право контролювати, що її сусіди можуть чи не можуть робити. А це світ, у який ми не хочемо повертатися, де великі держави встановлюють обмеження для суверенних націй", - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що Україна - незалежна держава, не входить до сфери російського впливу і тому може сама визначати своє майбутнє.

"НАТО - це оборонний альянс, НАТО нікому не загрожує. І НАТО поважає рішення інших країн, таких як Балтійські країни і Польща, які вирішили приєднатися до альянсу. І так само ми поважаємо рішення України, яка прагне набути членства. Ми заявляли, що вона стане членом, але, звичайно, це рішення залежить від 30 країн НАТО", - заявив Столтенберг.

"Тільки Україна і 30 країн НАТО вирішуватимуть, коли Україна буде готовою стати членом НАТО. Росія не має права вето, права голосу і права встановлювати сфери впливу", - наголосив він.

Нагадаємо, що минулого тижня наближений до Кремля політолог Федір Лук'янов майже прямим текстом заявив, що Росія нападе на Україну, якщо не отримає гарантій того, що вона не вступить в НАТО.

"Проблема, яка призвела до російсько-грузинської війни у 2008 році, може виникнути знову. Відсутність формальних гарантій з боку НАТО у поєднанні з політико-ідеологічним, а частково і військовим накачуванням лояльних партнерів – ситуація нескінченної сірої зони. Коли Путін говорить про «напруження», яке треба підтримувати, він має на увазі постійне нагадування: неакуратність у цій зоні загрожує найгіршими наслідками", - написав він у своїй статті в журналі "Росія у глобальній політиці".

У середу, 1 грудня, президент Володимир Путін озвучив цю вимогу офіційно. На церемонії вручення вірчих грамот послами, серед яких були представники країн НАТО, російський лідер сказав, що вимагає гарантій нерозширення альянсу на схід.

З 2019 року в Конституції України записано курс на членство в НАТО та ЄС. Останні соціологічні опитування свідчать, що більшість населення вільних від окупації регіонів України підтримують вступ України в альянс.

У червні 2021 року учасники саміту НАТО підтвердили рішення прийняти Україну та Грузію в альянс.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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