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Лавров в ОБСЄ заявив, що Україна і Грузія не мають стати членами НАТО

"Рішення Бухарестського саміту - міна. Один раз у 2008 році вже рвануло".

Лавров в ОБСЄ заявив, що Україна і Грузія не мають стати членами НАТО
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ заявив, що Україна і Грузія не мають стати членами НАТО.

"В НАТО відмовляються від конструктивного обговорення наших пропозицій з деескалації напруги та запобіганню небезпечних моментів. Навпаки, військову інфраструктуру безвідповідально наближають до російських кордонів, в Румунії та Польщі розгорнуто системи ПРО, які можуть бути використані як ударні комплекси, ось-ось на території Європи можуть з'явитися американські ракети середньої дальності", - сказав Лавров під час свого виступу.

"Йде військова накачка України, що підігріває налаштованість Києва на саботаж Мінських домовленостей та підживлює ілюзію силового рішення конфлікту. Рішення Бухарестського саміту НАТО від квітня 2008 року про те, що Грузія та Україна стануть членами НАТО - міна в самому фундаменті конструкції європейської безпеки. Один раз у серпні 2008 року вже рвануло, коли Саакашвілі, який знаходився в ейфорії від перспективи, зважився на авантюру, яка обернулась найважчими наслідками для Грузії та підвела ситуацію в області безпеки в Європи до небезпечної межі", - заявив він.

Лавров також назвав "грою з вогнем" заяви про те, що Росія не має права вето на членство України в НАТО.

За його словами, Росія найближчим часом офіційно ініціює договір, який виключить подальше розширення НАТО на схід.

Нагадаємо, що з 2019 року в Конституції України записано курс на членство в НАТО та ЄС. Останні соціологічні опитування свідчать, що більшість населення вільних від окупації регіонів України підтримують вступ України в альянс.

У червні 2021 року учасники саміту НАТО підтвердили рішення прийняти Україну та Грузію в альянс.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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