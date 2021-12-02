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Бігус спростував власне розслідування про обшуки в Киви

"Вперше за вісім років існування проєкту лажа такого масштабу".

Бігус спростував власне розслідування про обшуки в Киви
Фото: facebook.com/monti.czardas

Журналіст Денис Бігус спростував власне розслідування, в якому йшлося, нібито під час обшуків у народного депутата Іллі Киви знайшли золота на мільйон гривень та величезні суми готівкою.

"Записаний нами матеріал не відповідає дійсності. Одне з джерел у правоохоронних органах сказало, що є матеріал з обшуку. В цьому наборі були фотографії з іншої справи, і те, що це потрапило до ефіру, - це моя лажа", - пояснив Бігус.

"Вперше за вісім років існування проєкту [Bihus.info] така лажа такого масштабу", - заявив він, вибачившись перед глядачами програми та іншими медіа, які передрукували неправдиву інформацію про Киву.

Нардеп Кива назвав відео Bihus.info "черговою порцією брехні та фейків" та заявив, що вимагатиме від усіх ЗМІ негайно спростувати поширену ними інформацію.

Нагадаємо, що раніше цього місяця Bihus.info повідомило, що Кива живе у незадекларованому триповерховому будинку в Козині вартістю 21 мільйон гривень.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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