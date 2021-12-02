Блінкен прокоментував вимогу Путіна про нерозширення НАТО на схід

"Сама ідея, нібито Україна загрожує Росії, була б поганим жартом, якби все не було так серйозно".

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що вимога президента Росії Володимира Путіна про нерозширення НАТО на схід виглядає, як поганий жарт.

Про це він сказав на пресконференції в Ризі після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

"Я бачив цю заяву, і, відверто кажучи, вона бентежить, бо сама ідея, нібито Україна становить загрозу для Росії, була б поганим жартом, якби все не було так серйозно", - сказав Блінкен.

Він наголосив, що НАТО є оборонним альянсом і не має агресивних намірів щодо Росії.

"Думка про те, що Україна становить загрозу для Росії або, якщо на те пішло, що НАТО становить загрозу для Росії, є дуже й дуже помилковою", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, що 1 грудня президент Володимир Путін на церемонії вручення вірчих грамот послами, серед яких були представники країн НАТО, російський лідер сказав, що вимагає гарантій нерозширення альянсу на схід.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що пропозиції Путіна провести переговори з цього приводу є нелегітимними, а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що питання членства України в НАТО буде вирішуватися без Росії.

З 2019 року в Конституції України записано курс на членство в НАТО та ЄС. Останні соціологічні опитування свідчать, що більшість населення вільних від окупації регіонів України підтримують вступ України в альянс.

У червні 2021 року учасники саміту НАТО підтвердили рішення прийняти Україну та Грузію в альянс.