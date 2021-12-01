Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен завив, що Сполучені Штати бачать ознаки підготовки Росією широкомасштабного вторгнення в Україну за сценарієм 2014 року.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Ризі, повідомляє "Укрінформ".

Дипломат висловив стурбованість цією ситуацією та зазначив, що Росія збільшила інформаційну активність, щоб зобразити Україну агресором та виправдати свої військові дії.

Зв словами Блінкена, впродовж минулих тижнів зафіксоване 10-кратне збільшення активності у соціальних мережах з просування антиукраїнської пропаганди. Вона наближається до рівня, що востаннє спостерігався у 2014 році напередодні окупації Криму і бойових дій на сході України.

"Ми глибоко занепокоєні ознаками того, що Росія має плани агресивних дій проти України, докладає зусиль, щоб дестабілізувати країну зсередини, а також готує широкомасштабну військову операцію. Ми бачили цей сценарій раніше, у 2014 році, коли Росія вторглася в Україну. Ми не знаємо, чи ухвалив президент Путін рішення про вторгнення. Але ми дійсно знаємо, що він розгорнув спроможності, щоб зробити це у короткий час, якщо він так вирішить. Тож незважаючи на непевність стосовно намірів та часу, ми маємо бути готовими до всіх можливих варіантів надзвичайних подій та маємо зробити все, щоб Росія змінила свій курс", - сказав керівник Держепартаменту США.

Нагадаємо, 20 листопада начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що Росія зосередила 92 тисячі військових біля кордонів України та може готувати наступ на січень-лютий. 29 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чисельність російських військ біля України виросла до 115 тисяч.

Президент України Володимир Зеленський вважає основною метою стягнення військ Росією до кордонів залякування, але не виключає наступу Росії. Кулеба у свою чергу казав, що Росія розглядає вторгнення у якості однієї з альтернатив. За його словами, рішення про напад, можливо, ще не ухвалене, але такий варіант перебуває "на столі" в Кремлі.

Президент Росії Володимир Путін 30 листопада нагадав, що про ймовірний напад Росії на Україну говорили ще весною, але цього не сталося. Він сказав, що "все буде добре", якщо будуть враховані інтереси України.

1 грудня Путін заявив, що вимагає від НАТО гарантій того, що Україна не стане членом альянсу.