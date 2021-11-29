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Росія розмістила біля кордонів України, в Криму і ОРДЛО 115 000 своїх військових, – Кулеба

Накопичення військової сили включає танки та артилерію. 

Росія розмістила біля кордонів України, в Криму і ОРДЛО 115 000 своїх військових, – Кулеба
Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Росія розмістила більш ніж 40 тактичних військових угрупувань біля кордонів України, а також на території тимчасово окупованого Криму та частин Донецької і Луганської областей.

Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Те, що ми бачимо зараз, є дуже серйозним. Росія розмістила чисельну воєнну силу в регіонах біля державного кордону України. Це включає танки, артилерію, повітряні та військово-морські сили. Там перебуває більше 40 батальйонних тактичних груп, що складаються зі 115 000 військових включно з територію Криму і Донбасу", – зазначив міністр. 

Він додав, що нині Росія відмовляється прозоро пояснити свої дії та військові просування.

"Ці сили значною мірою були присутні на наших кордонах принаймні з весни 2021 року. Протягом цих шести місяців Росія фактично не виводила їх, попри публічні заяви своїх найвищих військових посадовців", – зазначив міністр. 

Кулеба додав, що він, а також його колеги з Німеччини і Франції готові сісти з Росією за стіл переговорів, але міністр закордонних справ Сергій Лавров уникає зустрічей в Нормандському форматі. 

Нагадаємо, минулого тижня начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що Росія накопичила близько 92 000 військових поблизу кордонів України та може готувати наступ на січень-лютий. Кремль традиційно говорить, що переміщення його військ у межах його кордонів не повинно хвилювати інші країни, а також звинувачує Україну і США у провокуванні. 

22 листопада секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади повідомив, що держави-партнери України запевнили про допомогу в разі нового наступу Росії. 

Штати розглядають як засіб відповіді нові санкції проти Росії, включно з її президентом Володимиром Путіним та газогоном "Північний потік-2", на введення в експлуатацію якого розраховує Кремль. 

Президент України Володимир Зеленський вважає основною метою стягнення військ Росією до кордонів залякування. Водночас неможна відкидати сценарій ескалації. 

Дмитро Кулеба зазначав, що Росія розглядає вторгнення у якості однієї з альтернатив. Немає свідчень, що рішення про її реалізацію вже ухвалене в Москві, але такий варіант перебуває у них "на столі".

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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