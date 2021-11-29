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Кулеба про Нормандський формат: "Ми перебуваємо в глухому куті"

Росія блокує зустріч і на рівні міністрів, і на рівні голів держав. 

Кулеба про Нормандський формат: "Ми перебуваємо в глухому куті"
Зустріч "нормандської четвірки" в грудні 2019
Фото: EPA/UPG

Перемовини в Нормандському форматі (Україна, Німеччина, Франція, Росія) зайшли в глухий кут. Про це в інтервʼю Delfi, переклад якого наведено на сайті МЗС, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Така ситуація склалася через те, що Росія з різних причин уникає саміту за участю свого президента та міністерської зустрічі з Сергієм Лавровим.

"Росія має бути в переговорному процесі, аби домовитися в Нормандському форматі. Коли ми бачимо, як вони ставляться до контактів у Нормандському форматі та роботи Тристоронньої контактної групи, ми розуміємо, що Росія насправді не зацікавлена у цих форматах, принаймні нині. Нещодавня публікація дипломатичного листування Нормандського формату між Росією з одного боку, та Францією і Німеччиною з іншого, є черговим ударом по цьому формату і довірі в його рамках. Але Україна налаштована дотримуватися цього формату, і буде продовжувати шукати шляхи залучення Росії, безумовно, не поступаючись її тиску", – зазначив міністр. 

Кулеба зауважив, що заблоковано не лише Нормандський формат, а й перемовини в форматі Тристоронньої контактної групи. 

"ТКГ заблокована, Нормандський формат наразі нормально не функціонує, оскільки Росія відмовляється проводити його саміт чи міністерську зустріч", – зазначив міністр.

Нагадаємо, що остання зустріч лідерів країн Нормандського формату відбулася в грудні 2019. У вересні 2021 року глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над тим, щоб провести до закінчення каденції канцлерки Німеччини Ангели Меркель новий саміт лідерів країн "нормандської четвірки".

11 жовтні канцлер Німеччини і президент Франції почергово провели переговори з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. За результатами цих перемовин було ухвалене рішення інтенсифікувати роботу по лінії "нормандської четвірки" та організувати зустріч міністрів закордонних справ.

Пройшло уже більше місяця, а ця зустріч досі не відбулась. МЗС України зазначає, що від зустрічі міністрів відмовляється Сергій Лавров. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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