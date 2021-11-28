Німецький професор щепив 50 людей власноруч створеною "вакциною"

В аеропорту німецького міста Любек правоохоронці перервали акцію "вакцинації від коронавірусу" препаратом, який не мав офіційної реєстрації. Її проводив власник аеропорту, професор медицини Вінфрід Штьоккер власноруч створеною "вакциною".

В аеропорту зібралися понад 200 охочих. більш ніж 50 із них встигли зробити укол до втручання поліції та служб охорони правопорядку, передає DW.

Якщо підозри правоохоронців виправдаються, вчинок Штьоккера буде кваліфікований як порушення закону про лікарські засоби. Препарат він розробив у своїй лабораторії та тестував спершу на собі, членах сім'ї і друзях, а згодом зробити щеплення погодилися кілька десятків добровольців.

За словами самого Штьоккера, його препарат заснований на "рекомбінантному антигені, який можна легко та дешево отримати у пробірці". Аналогічний принцип дії має вакцина від коронавірусу американського концерну Novavax, заявку про реєстрацію якої для застосування в Європейському Союзі нині розглядає регулятор. Проте Штьоккер не мав ні офіційного дозволу, ні дослідницького протоколу, ні доклінічного допуску.

Повноцінні клінічні дослідження препарату не проводились. У вересні 2020 року лікар повідомив про результати своїх досліджень в Інститут імені Пауля Ерліха, який відповідає у ФРН за реєстрацію вакцин і моніторинг у цій галузі. Він попросив розширити досліди, щоби підтвердити ефективність препарату, але інститут у відповідь звернувся до прокуратури.

74-річний Вінфрід Штьоккер - німецький лікар, вчений, винахідник і бізнесмен. У 1976 році отримав ступінь доктора з відзнакою, захистивши дисертацію з визначення радіоактивності та періоду напіврозпаду в умовах in vivo. Після закінчення докторської дисертації працював військовим лікарем і командиром роти в ВПС. У 1983 році був визнаний спеціалістом з лабораторної медицини.

До 1991 року Штьоккер очолював лабораторію аутоімунної діагностики в Медичному університеті Любека. У 1987-му заснував компанію з лабораторної діагностики з Euroimmun. Зараз компанія працює в усьому світі і є лідером у галузі лабораторної медицини в Німеччині.

За його власними заявами, з 1999 року має звання професора Медичного університету Тунцзи в Ухані (Китай), а з 2011 року також є почесним професором Університету Любека. Він є власником численних патентів у галузі лабораторної медицини. З 2014 року Штьоккер неодноразово виступав на публіці з позиціями, які викликали значну опозицію.

З червня 2016 року володіє аеропортом Любек. У 2019 році статки Штьоккера оцінювалися в 300 мільйонів євро.

Раніше в Німеччині правоохоронці відкрили справу проти медсестри одного з центрів щеплення за підміну вакцини проти коронавірусу фізіологічним розчином. Жінка запевнила, що це був разовий інцидент - вона ненароком розбила ампулу та через страх втрати роботи наповнила флакон від вакцини фізрозчином.