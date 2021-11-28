ВООЗ пропустила дві грецькі букви, називаючи новий штам ковіду

ВООЗ пропустила “nu” і “xi”, аби уникнути непорозумінь і образ.

Всесвітня організація охорони здоров’я пропустила дві літери грецького алфавіту “ню” і “ксі”, називаючи нещодавно виявлений варіант коронавірусу “омікрон”.

Про це пише apnews.com.

“ВООЗ дотримувалася грецького алфавіту, називаючи варіанти вірусу SARS-CoV-2, і багато людей очікували, що агентство позначить останній варіант nu, який йде після mu, варіанта, названого 30 серпня”, – йдеться у повідомленні.

Натомість, ВООЗ пропустила “nu” і “xi”, аби уникнути непорозумінь і образ.

Так, “ню” занадто співзвучна з англійським словом new (новий), а “ксі” пропустили, щоб уникнути непорозуміння серед тих, хто розмовляє китайською мовою, оскільки Сі – поширене китайське прізвище, пише Corriere della Sera.

На відмову від літери “ксі” спрацював також той факт, що Китай вже давно знаходиться в центрі суперечок про походження коронавірусу, а також те, що лідера країни звати Сі Цзиньпін. А відтак така назва штаму могла викликати "ненавмисну "антикитайську" реакцію в ЗМІ".

У ВООЗ зазначили, що даючи позначення хворобам та вірусам, організація завжди намагається уникати “образ для будь-якої культурної, соціальної, національної, регіональної, професійної чи етнічної групи”.

Нагадаємо, назву "омікрон" отримав варіант коронавірусу B.1.1.529, вперше виявлений у Ботсвані та ПАР. ВООЗ дала йому статус такого, що "викликає занепокоєння" (VOC). Від відомих раніше варіантів вірусу SARS-CoV-2 "омікрон" відрізняється великою кількістю мутацій.

На думку низки експертів, антитіла можуть гірше справлятися з ним, а вакцини, що використовуються зараз, можуть виявитися менш ефективними. Однак вагомих наукових даних про те, наскільки цей варіант вірусу небезпечний насправді наразі немає.

Новий штам коронавірусу виявили також у Великобританії, Німеччині, Бельгії, Італії, Ізраїлі, Австралії і Гонконзі.