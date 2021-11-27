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Глава зовнішньої розвідки РФ назвав план вторгнення в Україну "зловмисною пропагандою США"

"Все, що зараз відбувається навколо цієї теми є зловмисною пропагандою з боку Державного департаменту США".

Глава зовнішньої розвідки РФ назвав план вторгнення в Україну "зловмисною пропагандою США"
Фото: kremlin.ru

Глава служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін запевняє, що Росія не планує вторгнутися в Україну, а заяви щодо підготовки такого такого сценарію є "зловмисною пропагандою США".

Про це він заявив в інтерв'ю одному з державних телеканалів, повідомляє Reuters.

Офіційні особи США, НАТО та України останніми тижнями повідомляли про незвичайні переміщення російських військ поблизу кордону з Україною. Союзники припускають, що Москва може почати широкомасштабний наступ.

Росія зі свого боку неодноразово заявляла, що може вільно переміщувати свої війська на власній території і що такі переміщення не повинні викликати занепокоєння.

"Я маю всіх заспокоїти. Нічого подібного не станеться", - сказав Наришкін.

"Все, що зараз відбувається навколо цієї теми, звісно, є зловмисною пропагандою з боку Державного департаменту США", - додав він.

Наришкін виступив через день після того, як високопоставлений дипломат Держдепартаменту США з європейських справ заявив про наявність кількох сценаріїв реакції на нарощування російських військ біля кордону з Україною. Він також зазначив, що НАТО ухвалить рішення про подальші дії після консультацій наступного тижня. 

Раніше начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив про те, що Росія накопичила близько 92 000 військових поблизу кордонів України та може готувати наступ на січень-лютий. Кремль традиційно говорить, що переміщення його військ у межах його кордонів не повинно хвилювати інші країни, а також звинувачує Україну і США у провокуванні. 

22 листопада секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади повідомив, що держави-партнери України запевнили про допомогу в разі нового наступу Росії. 

Тим часом країни-партнери України попереджають Росію про відповідальність у разі нового наступу. Штати розглядають як засіб відповіді нові санкції проти Росії, включно з її президентом Володимиром Путіним та газогоном "Північний потік-2", на введення в експлуатацію якого розраховує Кремль.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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