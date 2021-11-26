Генсек НАТО попередив Росію про "дуже високу ціну" нового наступу на Україну

"Якщо Росія використає силу проти України, це матиме для неї високу ціну та свої наслідки".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив Росію, що будь-яка її агресія проти України матиме "дуже високу ціну".

Про це він заявив у Брюсселі під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів країн-союзниць, повідомляє "Укрінформ".

Він нагадав, що Росія продовжує незаконну анексію Криму та дестабілізацію на сході України, здійснює кібернетичні та гібридні атаки проти України. Все це викликає занепокоєння альянсу.

"Ми закликаємо Росію забезпечити прозорість дій, здійснити деескалацію та знизити напругу. Також є очевидним - якщо Росія використає силу проти України, це матиме для неї високу ціну та свої наслідки", - наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО застеріг Росію від помилкових оцінок щодо рішучості та спроможності НАТО захистити своїх союзників, якщо це буде необхідним.

"Ми маємо переконатися, що немає жодного непорозуміння, жодних помилкових прорахунків стосовно ресурсів та можливостей НАТО, його здатності захистити всіх союзників", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, минулого тижня начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив про те, що Росія накопичила близько 92 000 військових поблизу кордонів України та може готувати наступ на січень-лютий. Кремль традиційно говорить, що переміщення його військ у межах його кордонів не повинно хвилювати інші країни, а також звинувачує Україну і США у провокуванні.

22 листопада секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади повідомив, що держави-партнери України запевнили про допомогу в разі нового наступу Росії.

Тим часом країни-партнери України попереджають Росію про відповідальність у разі нового наступу. Штати розглядають як засіб відповіді нові санкції проти Росії, включно з її президентом Володимиром Путіним та газогоном "Північний потік-2", на введення в експлуатацію якого розраховує Кремль.