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Президент Киргизстану заявив про загрозу збройного перевороту в країні

Основних заколотників затримають після виборів, які відбудуться в неділю.

Президент Киргизстану заявив про загрозу збройного перевороту в країні
Фото: president.kg

Президент Киргизстану Садир Жапаров заявив, що в країні планується збройний переворот.

У інтерв'ю виданню aryba.kg він повідомив, що заколотників затримають після парламентських виборів, які відбудуться цими вихідними.

"Є певні політики, які планують влаштувати збройний переворот. Ми знаємо кожного з них. Докази зібрані. Після виборів щодо них застосуємо серйозних заходів. Зараз не можемо, бо прихильники цих політиків почнуть кричати, що це пов'язано з виборами", - заявив він.

Агентство АКІpress у свою чергу з посиланням на Державний комітет національної безпеки Киргизстану повідомило, що уже відкрито кримінальну справу за статтею "Приготування до насильницького захоплення влади".

Серед ймовірних заколотників є депутати Жогорку Кенеш (парламенту Киргизстану) та колишні високопосадовці.

За версією слідства, після оголошення результатів виборів до Жогорку Кенеш у Бішкеку мали б відбутися масові акції протесту, які переросли б у сутички із силовиками. Це нібито могли використати для спроби захоплення влади. Для організації заворушень нібито уже підібрали тисячу молодих людей.

У п'ятницю, 26 листопада, слідчі ДКНБ провели обшук у будинках ймовірних фігурантів справи та знайшли докази підготовки заколоту, в тому числі зброю, боєприпаси та наркотики. Затримано 15 осіб.

Фото: ДКНБ

Нагадаємо, що вибори до Жогорку Кенеш призначено на 28 листопада. 54 депутати парламенту в Киргизстані обираються за пропорційною системою (за відкритими списками кандидатів політичних партій) за єдиним виборчим округом, 36 депутатів - за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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