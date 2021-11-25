Лукашенко запропонував ЄС оплатити евакуацію мігрантів з Білорусі

"Що там цей рейс коштує?! І нема кому оплатити. Нехай Євросоюз сплатить".

Олександр Лукашенко заявив, що Європейський Союз має оплатити евакуацію мігрантів з Білорусі на батьківщину.

Про це повідомляє його пресслужба.

"Хочуть поїхати – будь ласка. Ми їх [мігрантів] збираємо в аеропорту. Чого це літак сьогодні не прислали?" – запитав Лукашенко.

Йому сказали, що евакуаційний рейс, який планувався на 25 листопада, не оплатили.

"Так нехай європейці заплатять. Теж мерзотники: "Виділили ми гроші: і мільйони, і тисячі…". Жодної копійки сюди не надійшло грошей. Червоний Хрест там та інші. Поки що ми годуємо і напуваємо цих людей, не за їхній рахунок. Це їм дуже важливо. Що там цей рейс коштує?! І нема кому оплатити. Нехай Євросоюз сплатить", - сказав Лукашенко.

Авіакомпанія Iraqi Airways у свою чергу повідомила, що у четвер планує виконати два евакуаційній рейси з Мінська в Багдад.

Нагадаємо, 25 листопада президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що завдяки злагодженим і чітким діям європейських лідерів вдалося практично зупинити потік мігрантів до Білорусі. Його заява пролунала після того, як представники 27 країн ЄС затвердили розширення санкцій проти Білорусі.

Він заявив, що Білорусь допомогла Іраку організувати рейси для повернення додому кількох сотень іракців, але поки що занадто рано робити висновки, чи йдеться про справжню зміну позиції білоруської влади.