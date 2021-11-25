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Путін змінив голову федеральної служби виконання покарань

Зміна очільника ФСВП відбулася на тлі повідомлень про тортури у російських колоніях.

Путін змінив голову федеральної служби виконання покарань
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін звільнив голову Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Олександра Калашникова.

Замість Калашнікова на цю посаду призначено заступника міністра внутрішніх справ Росії генерал-полковника поліції Аркадія Гостєва.

Тексти відповідних указів опубліковано на сайті Кремля.

Як зауважують ЗМІ, відставка Калашнікова сталася на тлі скандалу з тортурами у російських колоніях. Раніше у листопаді правозахисний проект Gulagu.net показав кадри зі знущаннями над ув'язненими в лікарні УФСВП та в Саратовській області.

Калашников обійняв посаду директора ФСВП у жовтні 2019 року. 2021-го Калашникова було внесено до санкційних списків Євросоюзу, США та Канади, які було запроваджено через арешт Олексія Навального.

Український омбудсман Людмила Денісова неодноразово заявляла про застосування тортур до арештованих в окупованому РФ Криму активістів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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