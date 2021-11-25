Директор ЦРУ попередив Москву про відповідальність у разі встановлення її причетності до "гаванського синдрому", – WP

Це підтверджує підозри Вашингтона щодо причетності Росії, водночас свідчить і про те, що відповідальних достеменно не встановили.

Директор ЦРУ Вільям Бернс конфіденційно попередив російські спецслужби про відповідальність у разі встановлення звʼязку Москви з так званим гаванським синдромом – серією раптового погіршення здоровʼя у американських дипломатів та фактичних шпигунів.

Бернс піднімав це питання перед керівництвом російської ФСБ та Служби зовнішньої розвідки під час візиту до російської столиці цього листопада. Про це пише Washington Post з посиланням на джерела.

Бернс, як передали джерела, сказав їм, що завдання американському персоналу та членам родин серйозних ушкоджень головного мозку та інших травм вийде за рамки припустимої поведінки для "професійної розвідки". У попереджені відповідальність прямо на Росію не покладалася, але це підтверджує підозри Вашингтона щодо причетності цієї країни. Водночас це свідчить і про те, що за чотири роки розслідування винуватців достеменно не встановили.

ЦРУ відмовилось коментувати журналістам попередження Бернса, посольство Росії у Вашингтоні на запит про коментар не відповіло.

Нагадаємо, цього року 24 американські чиновники у Відні повідомили про загадкове погіршення самопочуття, схоже на "гаванський синдром". За останні п'ять років по світу було зареєстровано понад 130 випадків, схожих на цю недугу.

У липні Вільям Бернс заявив, що більш ніж 100 співробітників ЦРУ США та їхніх родичів мали симптоми "гаванського синдрому".

У серпні стало відомо, що два американські службовці в Німеччині скаржилися на симптоми "гаванського синдрому", який, можливо, виникає від дії мікрохвильової зброї. Це перший випадок виникнення такої симптоматики в країні НАТО, де розміщене американське озброєння.

Що таке гаванський синдром

Гаванський синдром – це раптові неврологічні симптоми, включно із запамороченням, нудотою, головним болем і проблемами зі слухом. У США вважають, що це є наслідком дії мікрохвильової зброї, але остаточно в цьому не впевнені. Це поняття з'явилося після того, як американські дипломати на Кубі та в Китаї в 2016 році відчули непояснювальне погіршення самопочуття.

У США вважають, що хворобливі симптоми є наслідком дії мікрохвильової зброї, але остаточно в цьому не впевнені. Однак офіційні особи в США підозрюють, що за загадковими атаками на американських службовців і розвідників у різних країнах може стояти Головне розвідувальне управління Міноборони Росії.

Зброя спрямованої енергії (часто називають лазерною) випромінює енергію у заданому напрямку без застосування дротів та інших провідників. Може досягати летального та нелетального ефекту. Такий вид зброї існує, але перебуває на стадіях тестування.

Росія за часів Радянського Союзу почала випробовувати техніку спрямованої енергії. Це імпульсивна мікрохвильова зброя, яка використовує електромагнітне випромінення для ураження цілей.