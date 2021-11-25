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Євросоюз дозволить в'їзд усім вакцинованим туристам

Щеплення будуть визнавати протягом дев'яти місяців після повного курсу.  

Євросоюз дозволить в'їзд усім вакцинованим туристам
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія запропонувала змінити правила в'їзду до Євросоюзу.

Про це повідомляється на сайті комісії.

Зараз існує "зелений список" країн, туристи з яких можуть вільно в'їжджати на територію ЄС. Єврокомісія запропонувала його скасувати, а натомість пускати усіх мандрівників, які отримали щеплення визнаними в ЄС вакцинами.

Європа визнаватиме вакцинацію протягом дев'яти місяців після другого щеплення, по закінченню цього терміну потрібно буде робити третє щеплення (бустер). Для прикладу, якщо друге щеплення було зроблене 15 травня 2021 року, то в'їзд у ЄС буде дозволено до 15 лютого 2022 року.

Нові правила почнуть діяти з 10 січня, а після 1 березня в'їзд у ЄС без сертифікату про вакцинацію чи одужання для дорослих буде неможливим. Тим, хто отримав щеплення вакциною, погодженою ВООЗ, але не Європейським агентство з лікарських засобів, додатково потрібно буде негативний ПЛР-тест.

Обмеження не діятимуть для дітей до 6 років, а старшим дітям (до 17 років) достатньо буде ПЛР-тесту.

Нагадаємо, що Україна на початку листопада випала з "зеленого списку" ЄС через спалах COVID-19. Проте до тотального закриття кордонів це не призвело, оскільки багато країн продовжили пускати вакцинованих українських туристів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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