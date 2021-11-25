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В Україні виявили майже 17 тисяч випадків COVID-19 за добу

Подолали хворобу 26,8 тис. осіб.

В Україні виявили майже 17 тисяч випадків COVID-19 за добу
Фото: ЕРА/UPG

У середу, 24 листопада, в Україні підтвердили 16 943 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 1 451 дитина та 304 медпрацівники.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 3 404 людини, подолали хворобу 26 811 осіб, 628 пацієнтів з коронавірусом померли.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби 24 листопада підтвердили у Києві (1 688), Запорізькій (1 066), Львівській (1 048), Полтавській (967) і Донецькій (924) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 384 404 особи, одужали від коронавірусу 2 852 452 людини, від ускладнень ковіду помер 83 541 українець.

За добу від COVID-19 вакцинувалися понад 275 тисяч осіб, з них 82,5 тис. отримали першу дозу щеплення. Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 13 млн українців, завершили імунізацію майже 10,5 млн осіб.

Нагадаємо, вчені Інституту молекулярної біології і генетики підтвердили поширення в Україні найзаразнішого підвиду штаму дельта. Йдеться про штам дельта AY.4, який уперше зафіксували у Великій Британії влітку 2021 року. В Україні цей підвид дельти вперше виявили у Дніпрі. Судячи з вибірки, нині ним найбільш уражена Волинь.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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